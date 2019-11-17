AK Parti'li Mehmet Muş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "EYT" açıklamasına sert eleştiri! "Pişkinliğin bu kadarına pes doğrusu"

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erken emeklilik isteyenler hiç meraklanmasınlar, sorunlarını çözeceğiz" açıklamasını sert sözlerle eleştirdi. Muş, daha önce Kılıçdaroğlu'nun verdiği demeçleri ve gazete arşivlerini ortaya dökerek her şeyi ayan beyan anlattı.

KILIÇDAROĞLU

KILIÇDAROĞLU'NA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ın dünkü konuşmasında yaptığı " EYT " açıklaması ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu meydanı boş bularak açıklama yapma gereği duydu. Oysaki fırsatçılık yapmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarihin kayıtlarına geçen hatırlamadığı bir gerçek vardı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün BİRKONFED İş Dünyası Konfederasyonunun "Ekonomi Değerlendirme Toplantıları" başlığıyla düzenlediği programın ardından gazetecilerin EYT'ye ilişkin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunlarını çözeceklerini belirterek, "Erdoğan ve iktidarı, Türkiye'nin bugüne kadarki hiçbir sorununu çözmedi, tam tersine sorun üretti. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına söz veriyorum, Türkiye'deki bütün sorunları, akılcı, tutarlı politikalarla istişare ederek çözeceğiz." dedi.Bu sözleri üzerine AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş , CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erken emeklilik isteyenler hiç meraklanmasınlar, sorunlarını çözeceğiz" açıklamasını sert sözlerle eleştirdi.

"PİŞKİNLİĞİN BU KADARINA PES"



Muş, daha önce Kılıçdaroğlu'nun verdiği demeçlere değinerek ortaya attığı öneriye "Pişkinliğin bu kadarına pes doğrusu" sözleriyle karşılık verdi.



"EMEKLİLİK YAŞI 80 DE OLSA SSK KURTULAMAZ"

AK Parti'li Mehmet Muş, Kılıçdaroğlu'nun 21.01.1998 yılındaki söylemlerine dikkat çekerek "Emeklilik yaşı 80 de olsa SSK kurtulamaz. Ek önlemler lazım" sözlerini yüzüne vurdu.







14.05.1995 tarihli Kılıçdaroğlu'nun bir diğer açıklamasını deşifre eden Mehmet Muş, "100 milyonluk borcu olan SSK'yı ancak geç emeklilik kurtarır. Şu durumda Emeklilik yaşı 60 olmalı" ifadelerini hatırlattı.







KILIÇDAROĞLU HAKKINDAKİ GERÇEKLER GAZTE ARŞİVİNDE ORTAYA ÇIKTI



1998 yıllarda Türkiye'ye kene gibi yapışan IMF, emeklilik yaşısının artması önerisinde bulunuyor ve dönemin SSK Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu, "Emeklilik yaşı 50-55'ün üstüne çekilmeli. Yine de yaş yükseltmekle kısa vadede SSK'dan mucize beklenmemeli. Yaş 80 de olsa, SSK kısa vadede kurtulamaz. Yaşla birlikte ek önlemler alınmalı." açıklaması ile yapılan öneriye desteğini açıkca ifade ediyor.

"38-43 EMEKLİLİK TÜRKİYE ŞARTLARINA UYMUYOR"

Kılıçdaroğlu'nun o dönem ki açıklamaları şöyle sürüyordu:

"IMF'ın yaşın yükseltilmesine ilişkin teklifine sıcak bakıyorum. Yaş 50-55'in üzerine çıkmalı. Ancak, yaşın yükseltilmesiyle birlikte kimse mucize beklemesin. Yaş 80'e çıksa bile kısa sürede SSK'da iyileşme olması zor. Ek önlemlerin alınması, kaçak işçiliğin önlenmesi, fon yönetiminden kaynaklanan zararın giderilmesi, SSK yönetiminin özerk hale getirilmesi gerekiyor. 38-43 emeklilik yaşının Türkiye şartlarına uymuyor."



İŞTE KEMAL KILIÇDAROĞLU DÖNEMİNİN SSK TABLOSU!



Öte yandan Mehmet Muş, Kemal Kılıdaçaroğlu'nun SKK müdürü olduğu dönemdeki tabloyu da paylaşarak koltukta oturduğu kuruma yaşattıklarını açık açık gözler önüne serdi.



