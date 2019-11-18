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AK Parti MYK toplantısı sonrası erken emeklilik (EYT) hakkında son dakika açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.11.2019 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019
AK PARTİ'DEN EYT HAKKINDA SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Son dakika haberine göre;  Merkez Yürütme Kurulu (), Başkan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü , Emeklilikte Yaşa Takılanlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Sözcüsü toplantısı sonrası flaş açıklamalarda bulunruken, ile ilgili de konuştu.

İşte Ömer Çelik'in EYT hakkındaki açıklamaları:

Cumhurbaşkanımız uzun zamandır Türkiye'nin yönetiminde birinci derecede söz sahibi. Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti vardır. Ülkeye bir maliyeti vardır. Bu maliyet altından kalkılacak bir maliyet değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir. Bazı partiler açıklama yapıyor. Onlar bu sorumluluğun altında değildir. Eğer çözülebilecek mesele varsa çözülmektedir. Talep edildiği gibi çözülmeyecek mesele söz konusuysa Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere AK Parti kadroları dürüst bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Son derece dürüst bir şekilde Türkiye'nin gerçekleri paylaşılmıştır.

AK Parti MYK toplantısı sonrası erken emeklilik (EYT) hakkında son dakika açıklaması AK PARTİ MYK TOPLANTISI SONRASI ERKEN EMEKLİLİK (EYT) HAKKINDA SON DAKİKA AÇIKLAMASI

BAŞKAN ERDOĞAN SON NOKTAYI KOYMUŞTU

Başkan , merakla beklenen EYT ile ilgili son noktayı cumartesi günü 'da gerçekleştirilen toplu açılış töreninde koymuştu.

Başkan Erdoğan, "Tutturmuş bir EYT, . İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı. Arkadaşlarıma söylüyorum. Beni bu yola asla teşvik etmeyin. Milletimin zararına olan bir şeye asla yokum. kaybetsek de yokum. Bütün dünya bizim sistemimizi kendine uyarlamaya çalışıyor, bizdeki bazı köhne zihniyetler sistemi çökertmek için hinlik peşinde koşuyor." demişti.

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Başkan Erdoğan'dan son dakika erken emeklilik (EYT) açıklaması: İskandinav ülkelerinin hepsi bu sistemle battı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA ERKEN EMEKLİLİK (EYT) AÇIKLAMASI: İSKANDİNAV ÜLKELERİNİN HEPSİ BU SİSTEMLE BATTI

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