AK Partili Mehmet Muş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni "EYT yanıtı! "Bu artık ikiyüzlülükten de öte siyasi sahtekarlık"

“Erken emekliliği getireceğiz (EYT)” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü açıklamaları gündeme damga vurmuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamaları sonrası Twitter hesabından çok sert bir açıklamada bulunarak "Pişkinliğin bu kadarına pes doğrusu" sözlerine yer vermişti. Muş, daha önce Kılıçdaroğlu'nun verdiği demeçleri ve gazete arşivlerini ortaya çıkararak Kılıçdaroğlu'nun ikiyüzlü tutumu gözler önüne sermişti. Mehmet Muş bugün yine Twitter'dan Kılıçdaroğlu'na yüklendi ve Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan’ın CHP saflarına katıldığı anın görüntülerinin de bulunduğu üçlü videoda yaşanan tartışmaya son noktayı koydu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erken emeklilik isteyenler hiç meraklanmasınlar, sorunlarını çözeceğiz" açıklamasındaki ikiyüzlülüğe tepkisini bugün de dile getirdi.



"BU ARTIK İKİYÜZLÜLÜKTEN DE ÖTE SİYASİ SAHTEKARLIK"



Muş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İpliğini pazara çıkaracağız" dedi ve yeni üçlü bir görüntü paylaşarak yaşanan sürecin önemi hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Muş, Kılıçdaroğlu'nun 1999'daki emeklilik yasasını hazırlayan ve bugün de savunan Yaşar Okuyan'a CHP rozeti taktığını hatırlattı ve şimdiki söylemleri ile geçmişte açıklamaları arasında büyük uçurum olduğunu gözler önüne serdi. Muş, Kılıçdaroğlu'nun siyasi çizgisindeki büyük kaymaya dikkat çekerek "Bu artık ikiyüzlülükten de öte siyasi sahtekarlık" ifadelerine yer verdi.







YAŞAR OKUYAN: 38-43 YAŞINDA EMEKLİ Mİ OLUR?



CHP döneminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanlığı görevini yürüten Yaşar Okuyan katıldığı bir televizyon programında emeklilik yaşı hakkında "38 yaşında emekli mi olur be! 43 yaşında emekli mi olur… Ne diyorsunuz siz be! Evet, Yaşar Okuyan getirdi kardeşim... Şerefle savunuyorum, onurla savunuyorum doğru bir iş yaptım" şeklinde açıklamalarda bulunduğu ortaya çıktı.



Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın CHP saflarına katıldığı anın görüntüleri de yeniden gündeme geldi. CHP Grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Okuyan'a rozet takmıştı.







"SOL SAĞ AYIRT ETMEDEN ARTIK BU OYUNU BOZMAK ZAMANIDIR"



Rozetin takılmasının ardından Okuyan şunları dile söylemişti.



"Ülkenin bu zor gününde bir araya gelme zorunluluğu açıkken bir araya gelmek için CHP'ye kaydımı yaptırmış oluyorum. 40 yıl öncesinde kalmış sağ-sol çekişmelerini, o günün içerisindeki olayları istismar ederek, yeniden bir sağ sol olayı gibi belli merkezlerden iktidar ve onun tabi destekçisi durumundaki bir kişinin gayretleriyle 40 sene öncesindeki olayları kaşıma durumundalar. Sol sağ ayırt etmeden artık bu oyunu bozmak zamanıdır. Artık bu oyunu hep beraber bozmamız lazım. Onun için arkadaşlarımızla oturduk konuştuk. Atatürk'ün partisine geldik."







BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI ÜZERİNE KILIÇDAROĞLU'NDAN FIRSATÇILIK



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz cumartesi günkü konuşmasında yaptığı "EYT" açıklaması ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu meydanı boş bularak açıklama yapma gereği duydu. Oysaki fırsatçılık yapmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarihin kayıtlarına geçen hatırlamadığı bir gerçek vardı.







KILIÇDAROĞLU "BEN ÇÖZECEĞİM DEDİ" AMA BİR ŞEYİ UNUTTU!



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün BİRKONFED İş Dünyası Konfederasyonunun "Ekonomi Değerlendirme Toplantıları" başlığıyla düzenlediği programın ardından gazetecilerin EYT'ye ilişkin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunlarını çözeceklerini belirterek, "Erdoğan ve iktidarı, Türkiye'nin bugüne kadarki hiçbir sorununu çözmedi, tam tersine sorun üretti. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına söz veriyorum, Türkiye'deki bütün sorunları, akılcı, tutarlı politikalarla istişare ederek çözeceğiz." dedi.

AK PARTİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA SERT YANIT! ESKİ SÖZLERİNİ HATIRLATTI...

Bu sözleri üzerine AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erken emeklilik isteyenler hiç meraklanmasınlar, sorunlarını çözeceğiz" açıklamasını sert sözlerle eleştirdi..

"PİŞKİNLİĞİN BU KADARINA PES"

Muş, daha önce Kılıçdaroğlu'nun verdiği demeçlere değinerek ortaya attığı öneriye "Pişkinliğin bu kadarına pes doğrusu" sözleriyle karşılık verdi.





"EMEKLİLİK YAŞI 80 DE OLSA SSK KURTULAMAZ"

AK Parti'li Mehmet Muş, Kılıçdaroğlu'nun 21.01.1998 yılındaki söylemlerine dikkat çekerek "Emeklilik yaşı 80 de olsa SSK kurtulamaz. Ek önlemler lazım" sözlerini yüzüne vurdu.



14.05.1995 tarihli Kılıçdaroğlu'nun bir diğer açıklamasını deşifre eden Mehmet Muş, "100 milyonluk borcu olan SSK'yı ancak geç emeklilik kurtarır. Şu durumda Emeklilik yaşı 60 olmalı" ifadelerini hatırlattı.



KILIÇDAROĞLU HAKKINDAKİ GERÇEKLER GAZTE ARŞİVİNDE ORTAYA ÇIKTI

1998 yıllarda Türkiye'ye kene gibi yapışan IMF, emeklilik yaşısının artması önerisinde bulunuyor ve dönemin SSK Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu, "Emeklilik yaşı 50-55'ün üstüne çekilmeli. Yine de yaş yükseltmekle kısa vadede SSK'dan mucize beklenmemeli. Yaş 80 de olsa, SSK kısa vadede kurtulamaz. Yaşla birlikte ek önlemler alınmalı." açıklaması ile yapılan öneriye desteğini açıkca ifade ediyor.



"38-43 EMEKLİLİK TÜRKİYE ŞARTLARINA UYMUYOR"

Kılıçdaroğlu'nun o dönem ki açıklamaları şöyle sürüyordu:

"IMF'ın yaşın yükseltilmesine ilişkin teklifine sıcak bakıyorum. Yaş 50-55'in üzerine çıkmalı. Ancak, yaşın yükseltilmesiyle birlikte kimse mucize beklemesin. Yaş 80'e çıksa bile kısa sürede SSK'da iyileşme olması zor. Ek önlemlerin alınması, kaçak işçiliğin önlenmesi, fon yönetiminden kaynaklanan zararın giderilmesi, SSK yönetiminin özerk hale getirilmesi gerekiyor. 38-43 emeklilik yaşının Türkiye şartlarına uymuyor."





İŞTE KEMAL KILIÇDAROĞLU DÖNEMİNİN SSK TABLOSU!

Öte yandan Mehmet Muş, Kemal Kılıdaçaroğlu'nun SSK müdürü olduğu dönemdeki tabloyu da paylaşarak koltukta oturduğu kuruma yaşattıklarını açık açık gözler önüne serdi.

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