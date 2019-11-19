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Dışişleri Bakanlığı: Pompeo'nun açıklaması, uluslararası hukuku açıkça hiçe sayıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.11.2019 Güncelleme Tarihi: 19.11.2019
TÜRKİYE'DEN ABD'NİN SKANDAL AÇIKLAMASINA TEPKİ!

, işgaline ABD onayı verilmesiyle ilgili, "Pompeo'nun talihsiz açıklaması, uluslararası hukuku açıkça hiçe saymaktadır." açıklaması yapıldı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetiminin, işgali altındaki ve Golan Tepeleri'ne yönelik hukuk dışı tasarruflarıyla tüm uluslararası toplumu karşısına almaya devam ettiği belirtildi.

ABD yönetiminin, 'daki yasadışı yerleşim yerlerinin hukuka aykırı olmadığı iddiasında bulunmasının, İsrail'in yasadışı eylemlerini meşrulaştırmaya yönelik pervasız ve hukuk tanımaz tutumunun yeni bir örneği olduğu vurgulandı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'nin Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri kararına sert tepki BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN ABD'NİN BATI ŞERİA’DAKİ İSRAİL YERLEŞİMLERİ KARARINA SERT TEPKİ

"ULUSLARARASI HUKUK BAKIMINDAN HİÇBİR GEÇERLİLİĞİ YOKTUR"

Bakanlığın yazılı açıklaması şöyle devam ediyor:

"ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından yapılan talihsiz açıklama, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin 49. maddesi ve 2334 (2016) sayılı Birleşmiş Milletler () Güvenlik Konseyi kararı başta olmak üzere, uluslararası hukuku açıkça hiçe saymaktadır.

İşgal altındaki topraklarındaki İsrail yerleşimleri, İsrail-Filistin sorununun çözümü konusunda yerleşik uluslararası parametrelere dayanan iki devletli çözüm vizyonunun önündeki en büyük engeli teşkil etmektedir.

Uluslararası hukuk sistemi sadece bir ülkenin keyfi tasarrufu ile değişmeyeceği gibi böyle bir eylemin de uluslararası hukuk bakımından hiçbir geçerliliği yoktur."

ABD'den skandal Filistin kararı! İsrail işgalini yasa dışı olarak tanımayacak ABD'DEN SKANDAL FİLİSTİN KARARI! İSRAİL İŞGALİNİ YASA DIŞI OLARAK TANIMAYACAK

"TÜRKİYE, FİLİSTİN HALKININ MEŞRU HAKLARINI SAVUNMAYI SÜRDÜRECEK"

'nin uluslararası toplumun sorumluluk sahibi tüm üyeleriyle birlikte, Filistin Devleti'nin bağımsızlığını ve kardeş Filistin halkının meşru haklarını savunmayı sürdüreceği belirtildi.

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