"Çavuşoğlu ayakta bırakıldı" yalanının içyüzü! Algının başını Can Dündar çekiyor

Başkan Recep Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki tarihi zirve, Türkiye düşmanlarını rahatsız etti. Can Dündar başta olmak üzere bazı kesimler görüşmeden bir fotoğraf paylaşarak "Çavuşoğlu neden ayakta?" yorumuyla Türkiye'nin diplomatik zaferini hedef almak istediler. Algı operatörlerinin ucuz oyunu, fotoğrafın gerçeğinin yayınlanmasıyla ortaya çıktı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile oldukça verimli bir toplantı geçirdi. Erdoğan-Trump görüşmesi tüm dünyada yakında takip edilirken, yabancı basın tarihi zirveyi "Hiçbir lider Erdoğan kadar istediğini elde edemedi" şeklinde yorumladı.



TÜRKİYE DÜŞMANLARINI RAHATSIZ ETTİ

Söz konusu zirvede Erdoğan'ın gerek ekonomi gerek siyasi alanda Türkiye'nin duruşunu kararlı bir şekilde ortaya koyması ve gerçekleri tüm dünyaya haykırması Türkiye düşmanı bazı çevreleri rahatsız etti.







"ÇAVUŞOĞLU AYAKTA" ALGISI

Başta Can Dündar ve ODA TV olmak üzere bazı kesimler, tarihi zirveden bir kareyi paylaşarak Çavuşoğlu'nun "ayakta olmasını" sözde diplomatik bir mesaj olarak lanse edip algı yaratma peşine düştüler.







Can Dündar, paylaşımında "Lobici diye bakanı ayağa dikmek hiç yakışık almamış, günahtır" derken, CHP'li Haluk Pekşen de "Bir dönemin özetidir...Erdoğan'ın ABD seyahati üzerine günlerce yazılıp çizilecek.Tıpkı atasözünde olduğu gibi:"söz suya yazılır"misali bir zaman sonra hepsi unutulacak.Ancak bu fotoğraf öyle bir fotoğraf ki:Türkiye-ABD ilişkileri asla bu fotoğrafın etkisinden kurtulamayacaktır." ifadelerini kullandı.







ODA TV de yine diğerleri gibi fotoğrafı kırparak Bakan Çavuşoğlu ayakta bırakıldı algısı yaratmaya çalıştı.







UCUZ OYUNLARI HÜSRANLA SONUÇLANDI

Türkiye'nin başı dik bir şekilde istediğini alarak çıktığı tarihi zirveye gölge düşürmek isteyenlerin ucuz oyunu yine hüsranla sonuçlandı. Can Dündar, Haluk Pekşen ve ODA TV'nin "Çavuşoğlu ayakta" sözleriyle algı yaptığı görüntünün orijinalinde (yani kırpılmamış halinde) ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da ayakta olduğu görülüyor. Bu kare, iddia edildiği gibi Türkiye'ye karşı diplomatik bir mesaj veya aşağılamanın söz konusu olmadığını gözler önüne seriyor.



CAN DÜNDAR PAYLAŞIMINI SİLDİ

Kırpılmış bir fotoğrafla Türkiye karşıtı ucuz bir operasyona soyunan Can Dündar, olayın iç yüzünün ortaya çıkmasıyla birlikte kendisine yakışanı yaparak Twitter'dan paylaşımını sildi.