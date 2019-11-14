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Atatürk posterine secde ettirmişlerdi! Skandal görüntülerin çekildiği okul belli oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.11.2019 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019
SKANDAL GÖRÜNTÜLERİN ÇEKİLDİĞİ OKUL BELLİ OLDU

Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 'da yapılan bir etkinlikte çekilen görüntüler kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Öğrencilerin Atatürk posteri önünde secde ettirilmesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Görüntülerin çekildiği okul 'da çıktı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu 'daki anma etkinliklerinde Atatürk portresinin önünde eğilen öğrencilerin yer aldığı okulun 'nın İznik ilçesindeki olduğu ortaya çıktı. , görüntülerle ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

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OKUL BELLİ OLDU

Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde anma programında, küçük yaştaki öğrencilerin Atatürk portresinin önünde eğilmesi, sosyal medyada tepkiye yol açtı. Görüntülerin Bursa'nın İznik ilçesindeki Elbeyli İlköğretim Okulu'nda çekildiği ortaya çıktı.

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BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 81'inci yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında bir okulumuzda gerçekleştirilen programın üzerinden kamuoyuna yansıyan görüntüleriyle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. 10 Kasım Atatürk'ü anma programını anlamından uzaklaştırarak, pedagojik açıdan kabul edilemez bir algıya sebebiyet veren söz konusu etkinlikle ilgili inceleme-soruşturma başlatılmıştır." denildi.

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