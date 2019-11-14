Atatürk posterine secde ettirmişlerdi! Skandal görüntülerin çekildiği okul belli oldu
Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım'da yapılan bir etkinlikte çekilen görüntüler kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Öğrencilerin Atatürk posteri önünde secde ettirilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Görüntülerin çekildiği okul Bursa'da çıktı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü 10 Kasım'daki anma etkinliklerinde Atatürk portresinin önünde eğilen öğrencilerin yer aldığı okulun Bursa'nın İznik ilçesindeki Elbeyli İlköğretim Okulu olduğu ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı, görüntülerle ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını bildirmişti.
OKUL BELLİ OLDU
Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde anma programında, küçük yaştaki öğrencilerin Atatürk portresinin önünde eğilmesi, sosyal medyada tepkiye yol açtı. Görüntülerin Bursa'nın İznik ilçesindeki Elbeyli İlköğretim Okulu'nda çekildiği ortaya çıktı.
BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 81'inci yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında bir okulumuzda gerçekleştirilen programın sosyal medya üzerinden kamuoyuna yansıyan görüntüleriyle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. 10 Kasım Atatürk'ü anma programını anlamından uzaklaştırarak, pedagojik açıdan kabul edilemez bir algıya sebebiyet veren söz konusu etkinlikle ilgili inceleme-soruşturma başlatılmıştır." denildi.
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