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Erdoğan ve Trump başkanlığındaki heyetler arası görüşmede dikkat çeken detay!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.11.2019
ERDOĞAN VE TRUMP BAŞKANLIĞINDAKİ HEYETLER ARASI GÖRÜŞMEDE DİKKAT ÇEKEN DETAY!

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı başkanlığında 'da yapılan heyetler arası görüşmede, tarafından hazırlanan “’nin terörle mücadelesi” dosyasının görüşme yapılan masanın üzerinde yer aldığı gözlerden kaçmadı.

Masada yer alan dosyada 'nin kararlılık ve azimle sürdürdüğü terörle mücadelesi anlatılıyor. tarafından hazırlanan "Türkiye'nin terörle mücadelesi" dosyasının masada yer alması, Görüşmede, Türkiye'nin terörle mücadelesinin önemli bir yer tutacağına ışık tutuyor.

İşte o kare;

Başkan Erdoğan - Trump görüşmesinden dikkat çeken kareler BAŞKAN ERDOĞAN - TRUMP GÖRÜŞMESİNDEN DİKKAT ÇEKEN KARELER
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