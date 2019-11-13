Erdoğan ve Trump başkanlığındaki heyetler arası görüşmede dikkat çeken detay!
Giriş Tarihi: 13.11.2019
Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump başkanlığında Beyaz Saray'da yapılan heyetler arası görüşmede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye’nin terörle mücadelesi” dosyasının görüşme yapılan masanın üzerinde yer aldığı gözlerden kaçmadı.
Masada yer alan dosyada Türkiye'nin kararlılık ve azimle sürdürdüğü terörle mücadelesi anlatılıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye'nin terörle mücadelesi" dosyasının masada yer alması, Görüşmede, Türkiye'nin terörle mücadelesinin önemli bir yer tutacağına ışık tutuyor.
İşte o kare;
DÜNYANIN GÖZÜ BAŞKAN ERDOĞAN - TRUMP GÖRÜŞMESİNDE! TRUMP: TİCARET HACMİMİZİ 100 MİLYAR DOLARA ÇIKARACAĞIZ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Türkiye'nin terör örgütüyle verdiği mücadeleye Twitter'dan sansür!
- 'İki seçim arası' dedikleri işçi 2001'de İBB'ye girmiş
- Dünyanın gözü Başkan Erdoğan ile Donald Trump görüşmesinde
- ATV Haber diyor ki! "Ata'ya saygı gösterirken..."
- Van'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
- ABD Başkanı Trump, Başkan Erdoğan'ı böyle karşıladı
- Başkan Erdoğan - Trump görüşmesinden dikkat çeken kareler
- Lösemili çocuklardan Türk askerine selam
- FETÖ'cülerde 'ele verme' kavgası!
- Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama
Daha Fazla Gör
- Son dakika: Dışişleri Bakanlığından İsrail'e sert tepki: Gazze'deki saldırıları şiddetle kınıyoruz!
- Eski İngiliz ajan Le Mesurier'in evinden harita ve kroki çıktı!
- Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefetin "Sakarya'daki tank-palet fabrikası satıldı" yalanı ve gerçekler
- Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı açıklaması
- Adli Tıp eski İngiliz ajanı Mesurier'in ölümüne ilişkin ilk raporunu tamamladı!
- Akıllı saatlerdeki gizli tehlike! Kullananlar dikkat…
- Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı Marisa Papen hakkında soruşturma
- AK Parti'den Bakan Berat Albayrak'ın sözlerini çarpıtan Meral Akşener'e tepki
- İran'dan İsrail'e kınama
- Son dakika: İstanbul merkezli nargile tütünü kaçakçılığı yapanlara 8 ilde dev operasyon!
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Proje ile okullarımız...
- Denizli'de kadının ciğerinden çıkan şoke etti! Ölümden döndü