Erdoğan ve Trump başkanlığındaki heyetler arası görüşmede dikkat çeken detay!

Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump başkanlığında Beyaz Saray'da yapılan heyetler arası görüşmede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye’nin terörle mücadelesi” dosyasının görüşme yapılan masanın üzerinde yer aldığı gözlerden kaçmadı.

Masada yer alan dosyada Türkiye'nin kararlılık ve azimle sürdürdüğü terörle mücadelesi anlatılıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye'nin terörle mücadelesi" dosyasının masada yer alması, Görüşmede, Türkiye'nin terörle mücadelesinin önemli bir yer tutacağına ışık tutuyor.

İşte o kare;