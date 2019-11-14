Donald Trump, Başkan Erdoğan'ın ziyareti esnasındaki aile fotoğrafını paylaştı
Giriş Tarihi: 14.11.2019
ABD Başkanı Donald Trump, Instagram hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Beyaz Saray ziyareti esnasında çekilen aile fotoğrafını paylaştı.
Trump, resmi Instagram hesabından eşi Melania Trump'ın paylaştığı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve kendisinin de yer aldığı kareyi yeniden paylaştı.
Söz konusu fotoğrafta, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamak çok güzeldi. Sayın Emine Erdoğan'a ev sahipliği yapmaktan ve ona tarihi salonlarımızı gezdirmekten zevk aldım." ifadesine yer verildi.
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