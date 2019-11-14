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Donald Trump, Başkan Erdoğan'ın ziyareti esnasındaki aile fotoğrafını paylaştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.11.2019
TRUMP INSTAGRAM'DAN PAYLAŞTI!

ABD Başkanı , Instagram hesabından Başkan ve eşi Emine Erdoğan'ın ziyareti esnasında çekilen aile fotoğrafını paylaştı.

Trump, resmi Instagram hesabından eşi Melania Trump'ın paylaştığı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve kendisinin de yer aldığı kareyi yeniden paylaştı.

Söz konusu fotoğrafta, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı 'da ağırlamak çok güzeldi. Sayın Emine Erdoğan'a ev sahipliği yapmaktan ve ona tarihi salonlarımızı gezdirmekten zevk aldım." ifadesine yer verildi.

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