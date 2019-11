FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in son fotoğrafları ortaya çıktı!

15 Temmuz 2016 günü örgütünün mensuplarınca gerçekleştirilen kanlı darbe girişiminin baş faili olan Fetullah Gülen ağır hasta. Suikast şüphesiyle sürekli doktor değiştiren elebaşı, etrafında kimseye güvenmediği için dışarı bile çıkamıyor.

Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre 15 Temmuz 2016 günü örgütünün mensuplarınca gerçekleştirilen kanlı darbe girişiminin baş faili olan Fetullah Gülen'in hastalığı son zamanlarda Türkiye'deki yapılanmasının teker teker deşifre edilmesiyle daha da ilerledi. Hastalığı ile ilgili gittiği hiçbir doktora güvenmeyen Gülen'in, bu yüzden sık sık doktor değiştirdiği, hava almak için sık sık balkona çıkarıldığı öğrenildi.

YAKINLARIYLA GÖRÜŞMEYİ KESTİ

SABAH, Gülen'in son özel fotoğraflarına da erişti. Bu süreçte Fetullah Gülen'in ayrıca yakın çevresiyle dahi görüşmeyi kestiği, bu durumun yakınlarını çok üzdüğü ileri sürüldü. Gülen'in ayrıca hastalığının nüksetmesiyle iki kez acile kaldırıldığı, ileri derecedeki şeker, tansiyon ve pankreas rahatsızlıkları nedeniyle de her an ona bakmak için yanında olan kişilerin nöbet değişikliği yaptığı belirlendi.

FETÖ'nün sözcüsü Osman Şimşek'in örgüt elebaşı Gülen'in 'başarılı bir ameliyat geçirdi' tweetinin ardından operasyonun 'basur' ameliyatı olduğu ileri sürülmüştü. Oysa Gülen'in geçirdiği ameliyatın daha ciddi bir ameliyat olduğu iddia edildi.







CENAZEYİ GÖMME PLANI!

Gülen'in yakın çevresi ile dahi görüşmeyi kestiği, yanındaki örgüt mensuplarının da 'cenaze' ile ilgili hazırlıkları planlamaya başladığı iddia edildi. Örgüt mensuplarının cenazeyi nereye gömecekleri konusunda da tartıştıkları ifade ediliyor. Hatta Gülen ölürse nasıl bir yol izleyeceklerine dair bir rota çizmek için sürekli toplandıkları da ileri sürüldü.





ÖRGÜTÜN BAŞINA ÖZCAN MI GELECEK?

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünün ardından örgütün başına gelmesi beklenen en güçlü adayın Mustafa Özcan olduğu ileri sürüldü. Özcan'ın Türkiye imamı ve örgütün mali yöneticisi olduğu, bütün operasyon imamlarını kendisinin belirlediği, örgüte çok hâkim olduğu biliniyor. Diğer adaylardan biri de Abdullah Aymaz... Bilindiği gibi Aymaz, FETÖ'nün Avrupa yapılanması yönetime vakıf ve örgütün en önemli isimlerinden.