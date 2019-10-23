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Tutuklanan HDP'li Keziban Yılmaz hakkında iddia: Gizli ilişki yaşayan teröristleri...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.10.2019 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019
HDP'Lİ İSİM HAKKINDA İDDİA: GİZLİ İLİŞKİ YAŞAYAN TERÖRİSTLERİ...

'da terör soruşturması kapsamında tutuklanan 'li eski Başkanı 'ın, "gizli ilişki yaşayan kadın teröristlerin yargılamasını yaptığı", teslim olan bir terör örgütü mensubunun beyanında yer aldı. Tanık "Bermal" kod isimli H.B.A'nın ifadesinde "Keziban Yılmaz, terör örgütü PKK/KCK'nın yerel yapılanmasında yer alan 'kadro' düzeyindeki kadın örgüt mensuplarının duygusal anlamda yasak ilişkileri bulunanların yargılamasını yapıyordu. Yargılama sonrasında bir rapor tanzim ederek, üst yargı organında değerlendirilmek üzere Irak'ın kuzeyindeki PKK/KCK kamplarına gönderirdi" cümleleri yer aldı.

İçişleri Bakanlığınca görevden alınan ve terör soruşturması kapsamında tutuklanan 'li Başkanı 'ın, "gizli ilişki yaşayan kadın teröristlerin yargılamasını yaptığı", teslim olan bir terör örgütü mensubunun beyanında yer aldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yılmaz'ın, nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına konu suçlamalar kapsamında, 3 yıl önce Mardin'in Nusaybin ilçesinde teslim olan tutuklu "Bermal" kod isimli H.B.A'nın ifadesinin olduğu ortaya çıktı.

Yılmaz'ın, emniyetteki ifade işlemlerine ilişkin 10 sayfadan oluşan tutanakta, üzerine isnat edilen bazı suçlamalara ilişkin "susma" hakkını kullandığı öğrenildi.

"PKK/KCK'NIN TALİMATLARI DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDİYORLAR"

Tutanakta ifadesi yer alan H.B.A, Yılmaz'ın illegal olarak KCK içerisinde delege, kadın yapılanmasında da üye olarak yer aldığını, bu yapıların terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda hareket ettiğini ileri sürdü.

Sözde "KCK sözleşmesinde" yer alan yargı yapılanmasına ilişkin bilgi veren H.B.A, Yılmaz'ın da kadın yapılanmasına ilişkin gerçekleştirilen yargılamalarda yer aldığını iddia etti.

"TAŞ, MOLOTOFKOKTEYLİ ATAN ÇOCUKLARA HUKUKİ YARDIM" İDDİASI

Yılmaz'ın, genellikle kadın sorunları ile ilgili çözülmesi gereken konularda yargılama yaptığını öne süren H.B.A, ifadesinde şunları kaydetti:

"Çocuk komisyonunda güvenlik güçlerine taş, molotofkokteyli atan çocuk ve küçük yaştaki örgüt mensuplarının kolluk ve adli işlemlerinde devreye girip, bu örgüt mensuplarına hukuki anlamda yardım ederek, ceza almalarına engel olmaya çalışıyordu. Yılmaz, terör örgütü PKK/KCK'nın yerel yapılanmasında yer alan 'kadro' düzeyindeki kadın örgüt mensuplarının duygusal anlamda yasak ilişkileri bulunanların yargılanmasını yapıyordu. Yargılama sonrasında bir rapor tanzim ederek, üst yargı organında değerlendirilmek üzere Irak'ın kuzeyindeki PKK/KCK kamplarına gönderirdi. Terör suçlarında cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü olarak bulunan terör örgütü mensupları arasında iletişimi sağlar, özellikle PKK/KCK cezaevleri koordinasyonunda, talimat ve haberleşmeyi sağlayanlar arasında yer alıyordu. Avukat olması nedeniyle cezaevlerine rahatlıkla girip, çıkıyordu."

Yılmaz'a yönelik isnat edilen suçlamalar arasında, terör örgütü propagandasına dönüşen eylem ve etkinliklere katılması, sosyal paylaşım sitesinde terör örgütü mensuplarının fotoğraflarını paylaşması, ile kapatılan Mezopotamya Hukukçular Yardımlaşma Derneği'nin üyesi olarak katıldığı faaliyetler de yer aldı.

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