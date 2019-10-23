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Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.10.2019 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019
BAŞKAN ERDOĞAN, DEVLET BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETTİ

Başkan , geçirdiği rahatsızlığın ardından 22 gün sonra görevinin başına geçen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

Başkan , geçirdiği rahatsızlığın ardından 22 gün sonra görevinin başına geçen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

MHP lideri Bahçeli, geçirdiği üst solunum yolu rahatsızlığı sonrası 22 günlük bir dinlenme sürecinin ardından geçen hafta başında genel merkeze giderek mesaiye başlamıştı.

Son dakika: Başkan Erdoğan'ın Bahçeli'yi ziyaretinde dikkat çeken detay |Video SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'IN BAHÇELİ'Yİ ZİYARETİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY |VİDEO

Her zaman kısa saçlı ve sakalsız olarak basının karşısına çıkan Bahçeli'nin sakallı görüntüsü dikkatleri üzerine çekmişti.

Öte yandan genel merkeze giden Bahçeli'yi telefonla arayan Erdoğan, MHP liderine atlattığı rahatsızlık dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulunmuştu

ERDOĞAN BAHÇELİ'Yİ ARAMIŞTI

Başkan Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde yaptığı görüşmede, Bahçeli'ye, atlattığı rahatsızlığı dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulunarak, "Rabbim şifalar versin, çok büyük geçmiş olsun." demişti..

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