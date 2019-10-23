Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği rahatsızlığın ardından 22 gün sonra görevinin başına geçen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği rahatsızlığın ardından 22 gün sonra görevinin başına geçen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
MHP lideri Bahçeli, geçirdiği üst solunum yolu rahatsızlığı sonrası 22 günlük bir dinlenme sürecinin ardından geçen hafta başında genel merkeze giderek mesaiye başlamıştı.
Her zaman kısa saçlı ve sakalsız olarak basının karşısına çıkan Bahçeli'nin sakallı görüntüsü dikkatleri üzerine çekmişti.
Öte yandan genel merkeze giden Bahçeli'yi telefonla arayan Erdoğan, MHP liderine atlattığı rahatsızlık dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulunmuştu
ERDOĞAN BAHÇELİ'Yİ ARAMIŞTIBaşkan Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde yaptığı görüşmede, Bahçeli'ye, atlattığı rahatsızlığı dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulunarak, "Rabbim şifalar versin, çok büyük geçmiş olsun." demişti..
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Mehmetçik'ten öğrenci kardeşine duygu yüklü yanıt
- Tüm dünya izledi! İşte ilk görüntüler...
- HDP'li isim hakkında iddia: Gizli ilişki yaşayan teröristleri...
- Genel af çıkacak mı? Ceza indirimi var mı? İnfaz süresi...
- Yeni görüntüler! Öcalan posterleri indirildi
- Erdoğan, Türk-İş heyetini kabul etti
- Bakan açıkladı! Sayıları 2100'e çıkıyor
- Tel Abyad'da yaşam normale dönüyor
- CHP'li Ertürk terör örgütü PYD'ye sahip çıktı
- SMO birlikleri Ceylanpınar'a geçiş yaptı
- Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? ATV dizisi Kuruluş...
- Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
- Tutuklanan HDP'li Keziban Yılmaz hakkında iddia: Gizli ilişki yaşayan teröristleri...
- Başkan Erdoğan, Beştepe'de Türk-İş heyetini kabul etti
- 23 Ekim genel af son durum nedir? Genel af çıkacak mı? Ceza indirimi var mı? Genel af kimleri kapsayacak?
- İran'da İHA düştü
- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Suriye açıklaması
- Son dakika: Trump’tan flaş güvenli bölge açıklaması
- Son dakika: Bakan Süleyman Soylu'dan terör örgütü "PKK açıklaması"
- Rusya’ya verilen süre başladı! YPG çekiliyor...
- Son dakika: İran'dan Putin ile Erdoğan'ın vardığı Soçi mutabakatı hakkında açıklama
- Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Soçi mutabakatına ilişkin flaş açıklamalar