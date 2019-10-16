HDP önünde oturma eylemi yapan aileler Türk bayrağı açtı! Asker selamı verdiler
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, partinin il binası önünde oturma eylemi yapan aileler, Türk bayrağı açtı, Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten Mehmetçik'e asker selamı ile destek verdi. Baba Rauf Biçer yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin kanımızın son damlasına kadar arkasındayız. Allah'ın selamı onların üzerine olsun, Allah yar ve yardımcıları olsun" dedi.Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il binası önünde oturma eylemi yapan aileler, Türk bayrağı açtı, Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten Mehmetçik'e asker selamı ile destek verdi.
Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle, ailelerin HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi sürüyor.
Evlat nöbetine devam eden aileler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor.
HDP il binası önünde Türk bayrağı açan aileler, asker selamı verdi.
"MEHMETÇİK'İ DESTEKLİYORUZ"
Dağa kaçırılan oğlu Vedat için oturma eylemi yapan baba Şehmus Kaya, Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten Mehmetçik'e asker selamı ile destek verdiklerini söyledi.
Kaya, "Buradan Mehmetçik'e selam gönderiyoruz. Askerimize tam destek veriyoruz." dedi.
Ağrı'dan 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet'e kavuşma ümidiyle Diyarbakır'a gelerek oturma eylemine dahil olan baba Salih Gökçe, duygulu anlar yaşadığını ifade etti.
Gökçe, "Anneler ve babalar olarak Mehmetçik'i destekliyoruz. Onlara bol bol selam gönderiyorum. Türk bayrağı dalgalandıkça vatanımıza bir şey olmaz." diye konuştu.
"ALLAH ASKERLERİMİZİN YAR VE YARDIMCISI OLSUN"
Baba Rauf Biçer, harekatı desteklediklerini dile getirerek, "Güvenlik güçlerimizin kanımızın son damlasına kadar arkasındayız. Allah'ın selamı onların üzerine olsun, Allah yar ve yardımcıları olsun." şeklinde konuştu.
4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Erkan Akkuş için oturma eylemi yapan Fahrettin Akkuş ise harekata katılan askerlerin yanında olduklarını anlatarak, "Hepimiz onları destekliyoruz, Türkiye Cumhuriyeti'ni Allah'ın izniyle kimse yıkamaz." ifadelerini kullandı.
Ağrı'dan 4 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Çiğdem için eylem yapan baba Yasin Kaya da, "Allah askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Onları gözlerinden öpüyorum." dedi.
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