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HDP Erzincan eski İl Başkanı Ayhan Pakkan PKK'lılarla işbirliğinden tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.10.2019
HDP'Lİ ESKİ BAŞKAN TUTUKLANDI

Son dakika haberi... Erzincan eski İl Başkanı , /'lı teröristler ile işbirliği yaptığı iddiasıya tutuklandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, / terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit edilip, engellenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, daha önce İl Başkanlığı yapan 'ı gözaltına aldı. Terör örgütü üyeleriyle işbirliği yaptığı tespit edilen Pakkan, sorgusunun ardından 17 Ekim günü sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ayhan Pakkan'ın PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında gözaltına alıdığı bildirilerek, "Terör örgütü mensuplarına milis işbirlikçilik yaptığı tespit edilerek, 16.10.2019 tarihinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmış, 17.10.2019 tarihinde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

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