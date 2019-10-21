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Diyarbakır HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan anneye PKK'dan tehdit

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.10.2019 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019
DİYARBAKIR HDP İL BİNASI ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ YAPAN ANNEYE PKK'DAN TEHDİT

Oğlu Mustafa Biçer'in terör örgütü tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan , kızları üzerinden tehdit edildiğini açıkladı. Biçer, "O kadar alçak yüzleri var ki, beni iki kız çocuğumla tehdit ediyorlar" dedi.

'da oturan Rauf- çifti, oğulları Mustafa (18) için 3 Eylül Salı günü Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Oğlunun HDP aracılığıyla kandırıldığını kaydeden kanser hastası Ayşegül Biçer, oturma eylemine katıldıklarından beri gerek yüz yüze, gerekse üzerinden iki kız çocuğu üzerinden tehdit edildiğini söyledi.



"BU 49 GÜN İÇERİSİNDE DEFALARCA TEHDİT ALDIM"

Ayşegül Biçer, oğlunun 'li teröristler tarafından alıkonulduğu dile getirerek, "Bugün eylemimizin 49'uncu günü. Bu 49 gün içerisinde defalarca tehdit aldım. Sosyal medya olsun, yüz yüze olsun, silahla olsun. Her türlü tehdit aldım. Ben bu tehditlere boyun eğmiyorum. Boyun eğmiş olsaydım burada eylemi devam ettirmezdim. O kadar alçak yüzleri var ki, iki kız çocuğumla beni tehdit ediyorlar. Onların topunu iki kız çocuğumun tırnağına kurban ederim. Eylemim sonuna kadar devam edecektir. Buradan kalkmıyorum. Ben Kürt'üm, benim adıma Kürtlük davası diye geçiştirmesinler. Biz bu davayı kabul etmiyoruz. Bizi mecliste de savunmasınlar. Zaten Cumhuriyeti her türlü bizi savunuyor, bizim arkamızdalar. Gerekenlerin hepsini bildirdik. Şuan devlettin kanatları altındayız, hiçbir şey yapamazlar. Havlayan köpek ısırmaz diyorum" dedi.

Son dakika: Diyarbakır HDP İl Binası önündeki annelere PKK’dan alçak tehdit SON DAKİKA: DİYARBAKIR HDP İL BİNASI ÖNÜNDEKİ ANNELERE PKK’DAN ALÇAK TEHDİT

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