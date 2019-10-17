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İzmir'de Sezai Temelli'ye protesto! HDP provokasyonuna izin verilmedi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.10.2019 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019
İZMİR'DE HDP PROVOKASYONUNA İZİN VERİLMEDİ

Partisinin İl Başkanlığı önünde izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen Eş Genel Başkanı ve HDP'li milletvekillerine bazı vatandaşlar slogan atarak tepki gösterdi.

Alınan bilgiye göre, Şair Eşref Bulvarı'ndaki İl Binası önünde , HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, Murat Çepni ve partililer basın açıklaması yapmak istedi.

İzmir'de Sezai Temelli'ye protesto! HDP provokasyonuna izin verilmedi İZMİR'DE SEZAİ TEMELLİ'YE PROTESTO! HDP PROVOKASYONUNA İZİN VERİLMEDİ


İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri basın açıklamasına izinsiz olduğu gerekçesiyle izin vermedi.



"ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ"

Öte yandan Temelli ve HDP'li milletvekillerini gören bazı vatandaşlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diye slogan attı.

Geniş güvenlik önlemi alan ekipler, tepki gösteren vatandaşları uzaklaştırdı.

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