Başkan Erdoğan, Beştepe'de Türk-İş heyetini kabul etti
Giriş Tarihi: 23.10.2019 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde geçekleşen kabulde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da hazır bulundu.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde geçekleşen kabulde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da hazır bulundu.
Fotoğrafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk (sağ 3), Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay (sol 3)
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