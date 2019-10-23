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Başkan Erdoğan, Beştepe'de Türk-İş heyetini kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.10.2019 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019
ERDOĞAN, TÜRK-İŞ HEYETİNİ KABUL ETTİ

Başkan , Türk-İş Genel Başkanı ve beraberindeki heyeti kabul etti. 'nde geçekleşen kabulde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da hazır bulundu.

Başkan , Türk-İş Genel Başkanı ve beraberindeki heyeti kabul etti.

'nde geçekleşen kabulde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da hazır bulundu.



Fotoğrafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk (sağ 3), Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay (sol 3)

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