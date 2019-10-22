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HDP Bismil İlçe Başkanı Refai Baran'dan alçakça iftiralar!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.10.2019 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019
HDP'Lİ BAŞKANDAN ALÇAKÇA İFTİRA!

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kara propaganda girişimlerine, Halkların Demokratik Partisi () Başkanı da başka yerlerde çekilmiş fotoğrafları çarpıtarak katıldı.

Baran'a ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, dizlerinin üzerine çökmüş, kaskında Türk bayrağı taşıyan bir Türk askerinin fotoğrafını, harekat sırasında çekilmiş gibi manipüle edecek bir yazıyla paylaştı.

Baran'ın paylaştığı görüntülerin Pakistan ordusuna eğitim veren Türk askerinin tahrif edilmiş fotoğrafı olduğu anlaşıldı.


Aynı şekilde, Baran sosyal medya hesabından bir hastane yatağında sargılar içinde acı çeken bir çocuğun fotoğrafını harekat sırasında çekilmiş gibi paylaştı. Ancak Suriye iç savaşı sırasında çekilen söz konusu fotoğrafın Kasım 2017'de başka bir mecrada yayımlandığı ortaya çıktı.

Başkanı , Ocak 2018'de Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklamalarında ve sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanmış ancak daha sonra serbest kalmıştı.

Barış Pınarı Harekatı aleyhine yasaklı ve kimyasal silahlar yalanı ve gerçekler! BARIŞ PINARI HAREKATI ALEYHİNE "YASAKLI VE KİMYASAL SİLAHLAR" YALANI VE GERÇEKLER!

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