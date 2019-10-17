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Türkiye ile Rusya arasında önemli görüşme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.10.2019 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019
TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya Federasyonu Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmede, PYD/PKK/YPG ve DEAŞ dahil tüm terör örgütlerinin Suriye'nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu tehdidin önlenmesi konusunda mutabık kalındı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya Federasyonu Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve beraberindeki heyetle görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre Kalın, Rusya Federasyonu Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı toplantıda, Barış Pınarı Harekatı, İdlib ve Münbiç gündemi özelinde stratejik konular görüşüldü.

Barış Pınarı Harekatı'nın, Türkiye'nin ulusal güvenlik endişelerini giderme ve Suriyeli mültecilerin güvenli bir şekilde geri dönüşlerini sağlama amacıyla yapıldığının vurgulandığı görüşmede, PYD/PKK/YPG ve DEAŞ dahil tüm terör örgütlerinin Suriye'nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu tehdidin önlenmesi ve bu konuda Türkiye-Rusya arasındaki iş birliğinin devam etmesi konusunda mutabık kalındı.

Görüşmede ayrıca siyasi çözüm süreci ve anayasa komitesi çalışmaları konusunda kaydedilen gelişmeler de değerlendirildi.

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