Rusya'dan Trump'ın hadsiz mektubuyla ilgili açıklama
Giriş Tarihi: 17.10.2019 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019
Rusya yönetimi, ABD Başkanı Trump'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği, diplomatik teamüllere uymayan mektubunun dilini eleştirdi. Kremlin Sözcüsü Peskov, "Devlet başkanları arasında böyle bir dile sık rastlanmaz. Son derece sıradışı" diye konuştu.
Kremlin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 9 Ekim'de gönderdiği öne sürülen mektupla ilgili açıklamalarda bulundu.
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov düzenlediği basın toplantısında, diplomatik teamüllere uymayan mektubun dilini eleştirdi.
Peskov, "Devlet liderleri arasındaki yazışmalarda bu türde bir dile çok sık rastlayamazsınız. Son derece sıradışı" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Viktor Orban'dan flaş açıklama: Türkiye'de iki şey olabilir...
- İngiltere ve AB anlaştı
- ABD Başkan yardımcısı Pence Ankara'da...
- Hollanda Başbakanı Rutte'den flaş Türkiye açıklaması
- ABD'li Albay Myles Caggins'ten tepki çeken beğeni
- Trump’ın gafları tercümanı hayrete düşürdü!
- Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya cevabı
- İmzalar atıldı! İki dev şirket birleşiyor
- ABD heyetini taşıyan uçak orada mola verdi
- Bulgaristan'dan AB'ye Türkiye uyarısı!
Daha Fazla Gör
- 15 Temmuz Derneği'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek
- Son dakika: İngiltere ve AB Brexit için anlaştı
- Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan flaş açıklama: Türkiye'de iki şey olabilir...
- YÖK'ten son dakika açıklaması: Kız öğrenciye tacizde bulunan öğretim görevlisi...
- Hollanda Başbakanı Mark Rutte'den flaş açıklama: NATO, Türkiye olmadan yapamaz!
- Şırnak'ta 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan "uyuşturucuyla mücadele" açıklaması
- Cumhurbaşkanlığı: Kamuya 60 bin personel alınacak
- Resulayn'da sıcak çatışma görüntüleri! A Haber kamerasına yansıdı |Video
- Venezuela'da Rus yapımı SU-30 tipi savaş uçağı düştü
- İstanbul Başakşehir'de işçi servisi kaza yaptı! Olay yerinden ilk görüntüler |Video
- Barış Pınarı Harekatı son durum ne?