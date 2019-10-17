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Rusya'dan Trump'ın hadsiz mektubuyla ilgili açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.10.2019 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019
RUSYA'DAN HADSİZ MEKTUPLA İLGİLİ AÇIKLAMA

yönetimi, Başkanı Trump'ın Başkan 'a gönderdiği, diplomatik teamüllere uymayan mektubunun dilini eleştirdi. Peskov, "Devlet başkanları arasında böyle bir dile sık rastlanmaz. Son derece sıradışı" diye konuştu.

Kremlin yönetimi, Başkanı 'ın Başkan 'a 9 Ekim'de gönderdiği öne sürülen mektupla ilgili açıklamalarda bulundu.

Dimitri Peskov düzenlediği basın toplantısında, diplomatik teamüllere uymayan mektubun dilini eleştirdi.

Peskov, "Devlet liderleri arasındaki yazışmalarda bu türde bir dile çok sık rastlayamazsınız. Son derece sıradışı" diye konuştu.

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