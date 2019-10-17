Rusya'dan Trump'ın hadsiz mektubuyla ilgili açıklama

Rusya yönetimi, ABD Başkanı Trump'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği, diplomatik teamüllere uymayan mektubunun dilini eleştirdi. Kremlin Sözcüsü Peskov, "Devlet başkanları arasında böyle bir dile sık rastlanmaz. Son derece sıradışı" diye konuştu.

Kremlin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 9 Ekim'de gönderdiği öne sürülen mektupla ilgili açıklamalarda bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov düzenlediği basın toplantısında, diplomatik teamüllere uymayan mektubun dilini eleştirdi.

Peskov, "Devlet liderleri arasındaki yazışmalarda bu türde bir dile çok sık rastlayamazsınız. Son derece sıradışı" diye konuştu.