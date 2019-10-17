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Eğitime Barış Pınarı Harekatı tedbiri

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.10.2019 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019
EĞİTİME BARIŞ PINARI HAREKATI TEDBİRİ!

Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, kapsamında sınır kentlerinde eğitime verilen ara ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ziya Selçuk, "Bizim için eğitimin aksaması söz konusu olamaz. Her şekilde eğitimin devam etmesi için gereken tedbirlerin alınması esastır." dedi.

Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti. Çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve toplantılara katılmak üzere kente gelen Bakan Selçuk'u, Valilik önünde Vali Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile diğer yetkililer karşıladı.

Ardından Valilik Şeref Defterini imzalayan Selçuk, Vali Erin ile makamında bir süre basına kapalı görüştü. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk daha sonra kapsamında sınır kentlerinde eğitime verilen ara ile ilgili alınan tedbirleri açıkladı. Bakan Selçuk, eğitimin aksamaması için gereken adımların atılacağını ifade etti.

Eğitime Barış Pınarı Harekatı tedbiri EĞİTİME BARIŞ PINARI HAREKATI TEDBİRİ

"EĞİTİMİN AKSAMASI SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bazı sınır ilçelerinde eğitime ara verilmesi) Eğitime ara verilen okullarımızda öğrencilerimizin telafi eğitimlerine alınması için gerekli planlamalar yapılmıştır. Bizim için eğitimin aksaması söz konusu olamaz. Her şekilde eğitimin devam etmesi için gereken tedbirlerin alınması esastır." diye konuştu.

"BAŞKA OKULLARA NAKLEDİLECEKLER"

Bakan Selçuk, "Tüm eğitim kurumlarındaki öğrencilerimiz başka okullara nakledilecek. Ara tatillerde telafi programlar yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

SANAL SINIFLARDA..."

Selçuk, "Öğrenciler sanal sınıflardan ders alabilirler. Tüm bakanlıklar arasında etkin iletişim ağır oluşturuldu." dedi.

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