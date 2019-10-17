Eğitime Barış Pınarı Harekatı tedbiri
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır kentlerinde eğitime verilen ara ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ziya Selçuk, "Bizim için eğitimin aksaması söz konusu olamaz. Her şekilde eğitimin devam etmesi için gereken tedbirlerin alınması esastır." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti. Çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve toplantılara katılmak üzere kente gelen Bakan Selçuk'u, Valilik önünde Vali Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile diğer yetkililer karşıladı.
Ardından Valilik Şeref Defterini imzalayan Selçuk, Vali Erin ile makamında bir süre basına kapalı görüştü. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk daha sonra Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır kentlerinde eğitime verilen ara ile ilgili alınan tedbirleri açıkladı. Bakan Selçuk, eğitimin aksamaması için gereken adımların atılacağını ifade etti.
"EĞİTİMİN AKSAMASI SÖZ KONUSU OLAMAZ"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bazı sınır ilçelerinde eğitime ara verilmesi) Eğitime ara verilen okullarımızda öğrencilerimizin telafi eğitimlerine alınması için gerekli planlamalar yapılmıştır. Bizim için eğitimin aksaması söz konusu olamaz. Her şekilde eğitimin devam etmesi için gereken tedbirlerin alınması esastır." diye konuştu.
"BAŞKA OKULLARA NAKLEDİLECEKLER"
Bakan Selçuk, "Tüm eğitim kurumlarındaki öğrencilerimiz başka okullara nakledilecek. Ara tatillerde telafi programlar yapılacaktır." ifadelerini kullandı.
SANAL SINIFLARDA..."
Selçuk, "Öğrenciler sanal sınıflardan ders alabilirler. Tüm bakanlıklar arasında etkin iletişim ağır oluşturuldu." dedi.
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