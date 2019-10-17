Barış Pınarı Harekatı'nda 673 terörist öldürüldü
Giriş Tarihi: 17.10.2019 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 673 oldu." ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının 673'e yükseldiği bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 673 oldu."
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