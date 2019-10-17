17 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Barış Pınarı Harekatı'nda 673 terörist öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.10.2019 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019
BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA 673 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

yapılan açıklamada, " Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen /’li terörist sayısı toplam 673 oldu." ifadelerine yer verildi.

, Harekatı'nda etkisiz hale getirilen /'li terörist sayısının 673'e yükseldiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 673 oldu."

Bakan Albayrak'tan 'Barış Pınarı'na ilişkin paylaşım: Biz bir oldukça... BAKAN ALBAYRAK'TAN 'BARIŞ PINARI'NA İLİŞKİN PAYLAŞIM: BİZ BİR OLDUKÇA...
Haddini aşan HDP'li Paylan'dan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili skandal ifadeler HADDİNİ AŞAN HDP'Lİ PAYLAN'DAN BARIŞ PINARI HAREKATI İLE İLGİLİ SKANDAL İFADELER
Usta sanatçı Hülya Koçyiğit'ten 'Barış Pınarı' mesajı: Kahraman Mehmetçiklerimiz... USTA SANATÇI HÜLYA KOÇYİĞİT'TEN 'BARIŞ PINARI' MESAJI: KAHRAMAN MEHMETÇİKLERİMİZ...
Donald Trump'tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması DONALD TRUMP'TAN BARIŞ PINARI HAREKATI AÇIKLAMASI
Donald Trump'tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması DONALD TRUMP'TAN BARIŞ PINARI HAREKATI AÇIKLAMASI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN