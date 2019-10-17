Başkan Erdoğan'ın Pakistan ziyareti ertelendi
Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 23-24 Ekim'de yapacağı Pakistan ziyaretinin ertelendiğini açıkladı. Pakistan Başbakanı Han, hükümetin ve halkın Başkan Erdoğan'ın ziyaretini dört gözle beklediğini söylemişti.
Haftalık basın toplantısında konuşan Faysal, Erdoğan'ın, 23-24 Ekim'de gerçekleştirmesi planlanan Pakistan ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han'ın ilk kez Başkan Erdoğan'ı Pakistan'da ağırlayacağını hatırlatan Faysal, "Erdoğan'ın, Pakistan'a yapacağı ziyaret şu an için ertelendi. Ertelenen ziyaretin yapılacağı tarih tekrar planlanacak." dedi.
"GÜVENLİK ENDİŞELERİNİ ANLAMAMIZ GEREKİYOR"
Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin de açıklama yapan Faysal, şunları kaydetti:
"Türkiye, terörden en çok çeken ülkelerden biri olması nedeniyle yaşadıkları bölgesel güvenlik endişelerini anlamamız gerekiyor. Başbakan Han da Erdoğan'ı arayarak, Pakistan'ın bu konudaki desteğini iletti. Pakistan, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve en kısa sürede siyasi çözümün sağlanmasına ilişkin desteğini sürdürecektir."
DÖRT GÖZLE BEKLENİYOR
Erdoğan'ın planlanan ziyareti, geçen ay ABD'de düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, Pakistan Başbakanı Han tarafından duyurulmuştu.
Han, geçen hafta Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde de Pakistan hükümetinin ve halkının, Başkan Erdoğan'ın ziyaretini dört gözle beklediğini söylemişti.
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