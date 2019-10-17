17 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı'nda 64 şehit verdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.10.2019
SURİYE MİLLİ ORDUSU BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA 64 ŞEHİT VERDİ

Fırat'ın doğusunda başlatılan Harekatı sürüyor. Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Milli Ordusu, harekatın başından bu yana toplam 64 şehit verdi, 187 askeri ise yaralandı.

Mili Ordusu () Barış Pınarı Harekatı kapsamında yürüttüğü operasyonlarda toplam 64 askerini şehit verdi.

SMO, harekatın 9. gününde canını ortaya koyarak savaşmaya devam ediyor.

SMO, dün ve Rasulayn kırsalında /'lı teröristlerle girilen şiddetli çatışmalarda 18 şehit verdi. 51 askeri yaralanan SMO'nun bir unsurundan ise haber alınamıyor.

Harekatın başından bu yana SMO'nun toplam 64 askeri şehit oldu, 187 askeri ise yaralandı.

Buna karşın SMO, 135 YPG/PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Bakan Albayrak'tan 'Barış Pınarı'na ilişkin paylaşım: Biz bir oldukça... BAKAN ALBAYRAK'TAN 'BARIŞ PINARI'NA İLİŞKİN PAYLAŞIM: BİZ BİR OLDUKÇA...
Haddini aşan HDP'li Paylan'dan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili skandal ifadeler HADDİNİ AŞAN HDP'Lİ PAYLAN'DAN BARIŞ PINARI HAREKATI İLE İLGİLİ SKANDAL İFADELER
Usta sanatçı Hülya Koçyiğit'ten 'Barış Pınarı' mesajı: Kahraman Mehmetçiklerimiz... USTA SANATÇI HÜLYA KOÇYİĞİT'TEN 'BARIŞ PINARI' MESAJI: KAHRAMAN MEHMETÇİKLERİMİZ...
Barış Pınarı Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı 653'e yükseldi BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 653'E YÜKSELDİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN