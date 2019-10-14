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Sınırda son durum: Akçakaleliler geri dönüyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
AKÇAKALELİLER GERİ DÖNÜYOR

'nın başladığı günlerde terör örgütü /'nin attığı roketler nedeniyle ilçeyi terk eden Akçakaleliler, Tal Abyad'da kontrolün sağlanmasıyla geri dönmeye başladı. Tel Abyadlılar da dönüş hazırlıklarına başladı.

'nin ilçesine komşu olan ve harekatın başladığı günlerde teröristlerin hedefi olan Akçakale'yi terk eden vatandaşlar, ilçeye geri dönmeye başladı. Hayatın normale döndüğü ilçe merkezinde dönüş hareketliliği yaşanırken, Tel Abyadlılar da dönüş için hazırlıklara başladı.

2014 yılından beri İŞİD, / gibi terör örgütlerinin hakimiyetinde olan ve ile kontrolün sağlandığı Tel Abyad'da da kısa sürede hayatın normale dönmesi bekleniyor. Terör örgütlerinin baskı ve işkenceleri nedeniyle vatanlarını terk etmek zorunda kalan ve evlerine en yakın bölgedeki Akçakale'ye sığınan Suriyeliler, terörden temizlenen memleketlerine dönüş için hazırlıklara başladı. Yıllardır çok yakınında olmalarına rağmen gidemedikleri evlerini uzaktan görebilen Tel Abyadlılar, 5 yılın ardından vatanlarına dönmek için hazırlık yapıyor.

Akçakele'ye dönmenin sevincini yaşayan Suriyeli mülteci Ahmet Salim, "Allah'a şükürler olsun Tel Abyad ilçesi terörden arındırıldı. Biz güvenliğimiz için Akçakale'den ayrılmıştık. Şimdi evimize döndük. Elhamdülillah, çocukların yüzü gülüyor" ifadelerini kulandı.

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