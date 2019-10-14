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Bakan Hulusi Akar ve Hakan Fidan'dan Barış Pınarı Harekatı için kritik toplantı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
BAKAN AKAR VE FİDAN'DAN KRİTİK TOPLANTI

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı , TSK komuta kademesi ve MİT Başkanı , dün gece MSB'de gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplantıda 'ndaki son durum ve bölgedeki gelişmeler değerlendirildi.

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde TSK komuta kademesi ve MİT Başkanı ile sabahın ilk ışıklarına kadar yaptıkları toplantıda 'nda gelinen son durumu ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi, anlık bilgiler kapsamında talimatlar verdi.

Son dakika: Bakan Hulusi Akar ve Hakan Fidan'dan 'Barış Pınarı' harekatıyla ilgili kritik toplantı |Video SON DAKİKA: BAKAN HULUSİ AKAR VE HAKAN FİDAN'DAN 'BARIŞ PINARI' HAREKATIYLA İLGİLİ KRİTİK TOPLANTI |VİDEO

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik icra edilen Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam ederken Akar ve TSK komuta kademesinin de harekatın sevk ve idaresine yönelik yoğun mesaisi sürüyor.

Barış Pınarı Harekatı'nı anbean takip eden Akar ve komutanlar dün gece de önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığında sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden toplantıya Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ve MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı.

Kuvvet Komutanlıklarının Harekat Merkezleri ve bölgedeki birliklerin komutanları ile video konferans yöntemiyle görüşülen toplantıda, sahadan gelen son görüntüler de detaylı olarak incelendi.

Gelen anlık bilgiler kapsamında değerlendirmeler yapılırken harekatın emniyetle devamı için ABD'li ve Rus muhataplarla her kademede karşılıklı bilgi alışverişi de gerçekleştirildi.

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