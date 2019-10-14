Bakan Hulusi Akar ve Hakan Fidan'dan Barış Pınarı Harekatı için kritik toplantı
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ve MİT Başkanı Hakan Fidan, dün gece MSB'de gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren toplantıda Barış Pınarı Harekatı'ndaki son durum ve bölgedeki gelişmeler değerlendirildi.
Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde TSK komuta kademesi ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile sabahın ilk ışıklarına kadar yaptıkları toplantıda Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son durumu ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi, anlık bilgiler kapsamında talimatlar verdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik icra edilen Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam ederken Akar ve TSK komuta kademesinin de harekatın sevk ve idaresine yönelik yoğun mesaisi sürüyor.
Barış Pınarı Harekatı'nı anbean takip eden Akar ve komutanlar dün gece de önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığında sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden toplantıya Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ve MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı.
Kuvvet Komutanlıklarının Harekat Merkezleri ve bölgedeki birliklerin komutanları ile video konferans yöntemiyle görüşülen toplantıda, sahadan gelen son görüntüler de detaylı olarak incelendi.
Gelen anlık bilgiler kapsamında değerlendirmeler yapılırken harekatın emniyetle devamı için ABD'li ve Rus muhataplarla her kademede karşılıklı bilgi alışverişi de gerçekleştirildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Teröristlerin Barış Pınarı Harekatı'na kara propagandaları sürüyor
- O köy terörden temizlendi
- Milli Eğitim Bakanı: Takviye çalışması yürütülecek
- 14 bölümde özel yetenek sınavı kaldırıldı
- HDP'li ismin katliam sözlerine CHP'li Öztrak sus pus oldu!
- TSK'dan Münbiç sınırına takviye güç
- İsrailliler PKK'ya destek gösterisi düzenledi
- SMO birlikleri Münbiç sınırına dayandı
- Adalet Bakanı'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
- Tel Abyad'dan yansıyan görüntüler dikkat çekti!
- Bakan Hulusi Akar ve Hakan Fidan'dan Barış Pınarı Harekatı için kritik toplantı
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Suriye sınırında tatil edilen okullar hakkında açıklama
- Arap Birliğinin "Barış Pınarı Harekatı" açmazı! "Bölünmüşlüğün göstergesi"
- MSB paylaştı! PKK/PYD-YPG'lilere ait mühimmat ikmali yapan kamyonet böyle imha edildi
- Türkiye Bankalar Birliği'nden "Finansal Yeniden Yapılandırma" açıklaması
- Türkiye'ye silah satmama kararı alan ülkelere 'HİSAR-A'lı cevap | Başkan Erdoğan'dan HİSAR-A müjdesi
- Japonya'daki tayfun felaketinde bilanço artıyor! İşte son durum...
- Mehmetçik'in teröristlerden arındırdığı Tel Abyad'da yıllar sonra yeniden ezan sesleri yükseldi |Video
- Putin'den Trump itirafı: Görüşleri önemli ancak...
- İran ile Pakistan arasında önemli görüşme
- Beyoğlu'ndaki ‘ses bombası’ ile ilgili kaymakamlıktan açıklama
- Son dakika: 'Barış Pınarı' harekatında 4 köy daha terörden temizlendi |Video