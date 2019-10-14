Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Barış Pınarı Hareketı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye tüm terör örgütleri ile mücadele edecek güçtedir. Türkiye bu mücadelesini sivillere asla zarar vermeyecek şekilde yönetecektir. " mesajını verdi.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Savaş iki egemen ülke arasında olur, bu terör örgütlerine karşı operasyon. Bugün DEAŞ ile en büyük mücadeleyi yapan ülke Türkiye'dir. Türkiye tüm terör örgütleri ile mücadele edecek güçtedir. Türkiye bu mücadelesini sivillere asla zarar vermeyecek şekilde yönetecektir. Bölgedeki tüm terör örgütleri ile mücadele ediliyor. Bu harekat doğal bir haktır. Türkiye hiçbir ülkenin toprağında gözü olmayan bir ülkedir ve bu operasyondaki temel hedefimiz terör unsurlarına karşıdır" dedi.
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