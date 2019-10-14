14 Ekim 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
ADALET BAKANI'NDAN BARIŞ PINARI HAREKATI AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye tüm terör örgütleri ile mücadele edecek güçtedir. Türkiye bu mücadelesini sivillere asla zarar vermeyecek şekilde yönetecektir. " mesajını verdi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Savaş iki egemen ülke arasında olur, bu terör örgütlerine karşı operasyon. Bugün DEAŞ ile en büyük mücadeleyi yapan ülke Türkiye'dir. Türkiye tüm terör örgütleri ile mücadele edecek güçtedir. Türkiye bu mücadelesini sivillere asla zarar vermeyecek şekilde yönetecektir. Bölgedeki tüm terör örgütleri ile mücadele ediliyor. Bu harekat doğal bir haktır. Türkiye hiçbir ülkenin toprağında gözü olmayan bir ülkedir ve bu operasyondaki temel hedefimiz terör unsurlarına karşıdır" dedi.

Barış Pınarı Harekatı'na kara propaganda sürüyor! İşte 'kaçan siviller' yalanının tüm gerçekleri BARIŞ PINARI HAREKATI'NA KARA PROPAGANDA SÜRÜYOR! İŞTE 'KAÇAN SİVİLLER' YALANININ TÜM GERÇEKLERİ
Bakan Hulusi Akar ve Hakan Fidan'dan Barış Pınarı Harekatı için kritik toplantı BAKAN HULUSİ AKAR VE HAKAN FİDAN'DAN BARIŞ PINARI HAREKATI İÇİN KRİTİK TOPLANTI
Tel Abyad'dan yansıyan görüntüler dikkat çekti! Barış Pınarı Harekatı'ndan kareler TEL ABYAD'DAN YANSIYAN GÖRÜNTÜLER DİKKAT ÇEKTİ! BARIŞ PINARI HAREKATI'NDAN KARELER
Arap Birliğinin Barış Pınarı Harekatı açmazı! Bölünmüşlüğün göstergesi ARAP BİRLİĞİNİN "BARIŞ PINARI HAREKATI" AÇMAZI! "BÖLÜNMÜŞLÜĞÜN GÖSTERGESİ"
Türkiye'ye silah satmama kararı alan ülkelere 'HİSAR-A'lı cevap | Başkan Erdoğan'dan HİSAR-A müjdesi TÜRKİYE'YE SİLAH SATMAMA KARARI ALAN ÜLKELERE 'HİSAR-A'LI CEVAP | BAŞKAN ERDOĞAN'DAN HİSAR-A MÜJDESİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN