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Suriye sınırına zırhlı araç sevkiyatı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
SURİYE SINIRINA ZIRHLI ARAÇ SEVKİYATI

kapsamında kullanılmak üzere 'taki çeşitli birliklerden sevk edilen tank yüklü askeri araçlardan oluşan konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında 'in ilçesinden geçerek, 'daki sınır birliklerine gönderildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından sınırındaki takviyesi yapıldı.

kapsamında kullanılmak üzere 'taki çeşitli birliklerden sevk edilen tank yüklü askeri araçlardan oluşan konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında 'in ilçesinden geçerek, 'daki sınır birliklerine gönderildi.

Son dakika: Suriye sınırına yeni sevkiyat SON DAKİKA: SURİYE SINIRINA YENİ SEVKİYAT



Konvoyun Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.





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