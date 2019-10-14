Barış Pınarı Harekatı'na kara propaganda sürüyor! İşte 'kaçan siviller' yalanının tüm gerçekleri

Barış Pınarı Harekatı'na leke düşürmek için sosyal medya üzerinden yapılan kara propaganda her geçen gün artarak devam ediyor. Sınırımızdaki YPG'li teröristlere yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı 'sivillerin evlerinden kaçmak zorunda kaldığı'nı belirtenlerin yalanları deşifre oldu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Suriyeli bir anne ve karton kutudaki bebeğin fotoğrafının nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı.