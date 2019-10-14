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Barış Pınarı Harekatı'na kara propaganda sürüyor! İşte 'kaçan siviller' yalanının tüm gerçekleri

Barış Pınarı Harekatı'na leke düşürmek için sosyal medya üzerinden yapılan kara propaganda her geçen gün artarak devam ediyor. Sınırımızdaki YPG'li teröristlere yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı 'sivillerin evlerinden kaçmak zorunda kaldığı'nı belirtenlerin yalanları deşifre oldu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Suriyeli bir anne ve karton kutudaki bebeğin fotoğrafının nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 14.10.2019 12:11 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 12:14
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Barış Pınarı Harekatı'na kara propaganda sürüyor! İşte 'kaçan siviller' yalanının tüm gerçekleri

Barış Pınarı Harekatı'na leke düşürmek için sosyal medya üzerinden yapılan kara propaganda her geçen gün artarak devam ediyor. Sınırımızdaki YPG'li teröristlere yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı 'sivillerin evlerinden kaçmak zorunda kaldığı'nı belirtenlerin yalanları deşifre oldu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Suriyeli bir anne ve karton kutudaki bebeğin fotoğrafının nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı.

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Barış Pınarı Harekatı'na kara propaganda sürüyor! İşte 'kaçan siviller' yalanının tüm gerçekleri

PKK yanlısı sosyal medya hesapları, Yunanistan'a sığınan Suriyeli bir anne ve bebeğinin fotoğrafını, "Barış Pınarı Harekatı'ndan kaçan siviller olarak yansıtmaya çalıştı. Fotoğraf 2016 yılında Yunanistan'da çekildi.

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Barış Pınarı Harekatı'na kara propaganda sürüyor! İşte 'kaçan siviller' yalanının tüm gerçekleri
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Barış Pınarı Harekatı'na kara propaganda sürüyor! İşte 'kaçan siviller' yalanının tüm gerçekleri
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Barış Pınarı Harekatı'na kara propaganda sürüyor! İşte 'kaçan siviller' yalanının tüm gerçekleri