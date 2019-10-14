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Skandal 'Barış Pınarı' toplantısı! HDP'li isim 'katliam diyor' CHP'li Öztrak'tan çıt yok

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
HDP'Lİ İSMİN KATLİAM SÖZLERİNE CHP'Lİ ÖZTRAK SUS PUS OLDU!

'nın siyasi uzantısı olan ile iş birliği içinde olan 'nin Parti Sözcüsü , 'nın konuşulduğu konferansta HDP'li isimden adeta azar yedi. Öztrak'ın "Siz çocuklarımızı katlediyorsunuz" diyen HDP'li isme herhangi bir cevap verememesi de dikkat çekti.

, yerel seçimlerden hemen sonra ittifakı İYİ Parti'nin uyarılarına rağmen ile yakın temas kurmuştu. CHP'nin 'nın siyasi uzantısı olan HDP ile bu yakınlığı büyük tepki görmüş, konuyla alakalı CHP'li isimlerden ise herhangi bir açıklama gelmemişti.

HDP'DEN BAZI İSİMLER KATILDI

'da düzenlenen CHP toplantısına son günlerde alenen iş birliği yaptığı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den de bazı isimler katıldı.

HDP'li isim 'Barış Pınarı' harekatına 'katliam diyor' CHP'li Faik Öztırak'tan cevap veremiyor |Video HDP'Lİ İSİM 'BARIŞ PINARI' HAREKATINA 'KATLİAM DİYOR' CHP'Lİ FAİK ÖZTIRAK'TAN CEVAP VEREMİYOR |VİDEO

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlediği 'nın konuşulduğu toplantıda CHP Parti Sözcüsü neye uğradığını şaşırdı.

GÖRÜNTÜLERE YANSIDI

HDP'ye yakın bir isim, Faik Öztrak'a fırça attı. Öztrak'ın "Siz çocuklarımızı katlediyorsunuz" diyen HDP'li isme herhangi bir cevap verememesi de dikkat çekti. O anlarda görüntülere yansıdı.

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