Skandal 'Barış Pınarı' toplantısı! HDP'li isim 'katliam diyor' CHP'li Öztrak'tan çıt yok
PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ile iş birliği içinde olan CHP'nin Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Barış Pınarı Harekatı'nın konuşulduğu konferansta HDP'li isimden adeta azar yedi. Öztrak'ın "Siz çocuklarımızı katlediyorsunuz" diyen HDP'li isme herhangi bir cevap verememesi de dikkat çekti.
CHP, yerel seçimlerden hemen sonra ittifakı İYİ Parti'nin uyarılarına rağmen HDP ile yakın temas kurmuştu. CHP'nin PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ile bu yakınlığı büyük tepki görmüş, konuyla alakalı CHP'li isimlerden ise herhangi bir açıklama gelmemişti.
HDP'DEN BAZI İSİMLER KATILDI
Londra'da düzenlenen CHP toplantısına son günlerde alenen iş birliği yaptığı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den de bazı isimler katıldı.
NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nın konuşulduğu toplantıda CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak neye uğradığını şaşırdı.
GÖRÜNTÜLERE YANSIDI
HDP'ye yakın bir isim, Faik Öztrak'a fırça attı. Öztrak'ın "Siz çocuklarımızı katlediyorsunuz" diyen HDP'li isme herhangi bir cevap verememesi de dikkat çekti. O anlarda görüntülere yansıdı.
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