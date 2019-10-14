SMDK Başkanı Enes Abde'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklama
Fırat'ın doğusunda terör odaklarına başlatılan Barışı Pınarı Harekatı'na ilişkin konuşan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Enes Abde, "Suriye davasının başladığı ilk günden itibaren yanımızda duran Türkiye halkı ve devletiyle aynı kaderi paylaştığımıza aynı tehlikelerle yüzleştiğimize inandığımız için Barış Pınarı Harekatı’nda da birlikte hareket ediyoruz. Bu hareket aynı zamanda Suriye’de terörü bitirme noktasında önemli bir adımdır. Güvenli bir bölge oluşturularak Suriye halkı evlerine dönecektir. Siyasi çözüm için de Suriye devletinin toprak bütünlüğü için de hayati öneme sahiptir." dedi.
Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Enes Abde, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Abde'nin açıklamaları şöyle:
Barış Pınarı Harekatı Fırat'ın doğusunda ortaya çıkan kabul edilemez tablo nedeniyle bir zorunluluk halini almıştı. Zira Fırat'ın doğusu terörist grupların kontrolüne geçmişti ve daha fazla beklemeden müdahale edilmesi gerekiyordu.
Elbette uluslararası toplumun, Fırat'ın doğusunda çok açık ve net olan tablo karşısında ciddi bir tavır takınmasını ve sorunların çözümü için harekete geçmesini istedik. Fakat uluslararası toplum en başından beri Esed rejiminin Suriye halkını katletmesi karşısında aciz kaldı. Suriye halkını katletmesini engelleyemedi, ona karşı kimyasal gaz kullandığında onu cezalandırmaktan da aciz kaldı.
Gelinen noktada Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, Suriye halkının başına musallat olan PKK-PYD teröristlerinden bölgeyi temizlemek için bölgededir. Bu terör örgütleri bölge halkını evlerinden yurtlarından etmiş, malına mülküne el koymuş ve onların mallarıyla Suriye halkına ve Türk halkına silah doğrultmuştur.
ŞEHİTLERİMİZİN RUHLARI ŞAD OLSUN
Bu harekat Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının devamı niteliğindedir. Biz bu harekatı mümkün olduğunca en kısa vakitte, en az kayıpla bitirme gayretindeyiz. Elbette bu harekatta hem bizim hem de Türk Silahlı Kuvvetlerinden şehitler olmuştur, ruhları şad olsun.
BİRLİKTE HAREKET EDİYORUZ
Suriye davasının başladığı ilk günden itibaren yanımızda duran Türkiye halkı ve devletiyle aynı kaderi paylaştığımıza aynı tehlikelerle yüzleştiğimize inandığımız için Barış Pınarı Hareketı'nda da birlikte hareket ediyoruz.
Bu hareket aynı zamanda Suriye'de terörü bitirme noktasında önemli bir adımdır. Güvenli bir bölge oluşturularak Suriye halkı evlerine dönecektir. Siyasi çözüm için de Suriye devletinin toprak bütünlüğü için de hayati öneme sahiptir.
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