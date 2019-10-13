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KKTC eski Cumhurbaşkanı Eroğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı'na destek: "Haklı bir davranıştır"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.10.2019
KKTC'NİN ESKİ CUMHURBAŞKANI'NDAN DESTEK MESAJI

() 3'ncü ve 'nin Onursal Başkanı , "'nin teröre 'dur' demek için 'nin kuzey bölgesine düzenlemekte olduğu gayet yerindedir ve haklı bir davranıştır." değerlendirmesinde bulundu.

() 3'ncü ve 'nin Onursal Başkanı , 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Teröre başvurmanın hangi nedenle olursa olsun mazur görülemeyecek, insanlığa karşı işlenen en büyük suç olduğunu belirten Eroğlu, Türkiye'nin çok uzun yıllardır iç ve dış bazı kaynakların dürtmesi sebebiyle terörle mücadele etmek zorunda kaldığının altını çizdi.

Eroğlu, Türk milleti ve terör nedeniyle 30 binin üzerinde şehit verdiğini ve milyarlarca dolar kaynak harcadığını kaydetti.

"KIBRIS TÜRK'Ü MEHMETÇİK'İN YANINDADIR"

Eroğlu, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla Türkiye'nin teröre 'dur' demek için 'nin kuzey bölgesine düzenlemekte olduğu Barış Pınarı Harekatı gayet yerindedir ve haklı bir davranıştır. Terör tehdidi ile mücadele etmeyenlerin, terörden medet umanların, terörle yan yana yaşamayanların Türkiye'yi eleştirmesi hiçbir anlam ifade etmez. Dileğimiz Mehmetçik'in Allah'ın yardımı ile bir an önce bu harekatı başarı ile sonuçlandırması, terör odaklarını yok ederek bölgeye gerçek, kalıcı barışın gelmesini sağlamasıdır. Bu yöndeki inancımız tamdır. Kıbrıs Türk'ü daima olduğu gibi, tüm kalbiyle Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Mehmetçik'in yanındadır."

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