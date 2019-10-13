SON DAKİKA: Trump'tan yeni "Barış Pınarı Harekatı" açıklaması
Giriş Tarihi: 13.10.2019 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Trump, "Türkiye sınırındaki yoğun mücadeleye katılmamamız çok akıllıca. Bizi yanlışlıkla Ortadoğu savaşlarına sürükleyenler hala savaşmamız için zorluyorlar. Ne kadar kötü bir karar verdiklerini bilmiyorlar" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.
Trump, "Türkiye sınırındaki yoğun mücadeleye katılmamamız çok akıllıca. Bizi yanlışlıkla Ortadoğu savaşlarına sürükleyenler hala savaşmamız için zorluyorlar. Ne kadar kötü bir karar verdiklerini bilmiyorlar" ifadelerini kullandı.
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