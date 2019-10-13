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SON DAKİKA: Trump'tan yeni "Barış Pınarı Harekatı" açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.10.2019 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019
TRUMP'TAN YENİ BARIŞ PINARI HAREKATI AÇIKLAMASI

ABD Başkanı , Twitter hesabından 'na ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Trump, "Türkiye sınırındaki yoğun mücadeleye katılmamamız çok akıllıca. Bizi yanlışlıkla Ortadoğu savaşlarına sürükleyenler hala savaşmamız için zorluyorlar. Ne kadar kötü bir karar verdiklerini bilmiyorlar" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı , Twitter hesabından 'na ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Trump, "Türkiye sınırındaki yoğun mücadeleye katılmamamız çok akıllıca. Bizi yanlışlıkla Ortadoğu savaşlarına sürükleyenler hala savaşmamız için zorluyorlar. Ne kadar kötü bir karar verdiklerini bilmiyorlar" ifadelerini kullandı.

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