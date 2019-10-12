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Son dakika: MHP'den Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.10.2019
MHP'DEN BAHÇELİ'NİN SAĞLIĞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Son dakika haberine göre; Genel Başkan Yardımcısı , 'nin sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Yalçın, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önemli bir üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmiştir ancak şükür ki hastalığında tedavi döneminin sonuna gelinmiştir." dedi.

Yalçın, "Genel Başkanımız Sayın önemli bir üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmiştir ancak şükür ki hastalığında tedavi döneminin sonuna gelinmiştir. Sayın Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi (14.10.2019) gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır. mesajını paylaştı" mesajını yaptı..

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