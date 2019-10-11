Son dakika: Türkiye Ermeni Patrikliği'nden 'Barış Pınarı' açıklaması |Video

Son dakika haberi: Türkiye Ermeni Patrikliği, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG/DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı operasyonlar ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'nın barışçıl amaçlarına ulaşması için beka dualarımızı yineliyoruz..Terörü sonlandırmak ve sınırların güvenliğini sağlamak amacını güden harekatın amacına uygun bir şekilde sürmesi ve bir an önce huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ediyoruz" ifadelerine yer verildi.