Mehmet Barlas yazdı: Erdoğan, Türkiye’ye dil uzatanların hadlerini çok iyi bildiriyor
Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na karşı olan Suudi Arabistan, Mısır, AB ve NATO ülkelerine sert tepki veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendiren Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, "O kadar açık ve etkileyici cevaplar veriyor ki bunları dinlerken "Ben de olsam böyle derdim" demiyor musunuz?” diye yazdı.
İşte Sabah Gazetesi yazarı Mehmet Barlas'ın yazısından öne çıkan başlıklar:
"BEN DE OLSAM BÖYLE DERDİM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşunca içiniz rahatlamıyor mu? Fırat'ın doğusuna yerleştirilmiş teröristlere karşı başlatılan harekât dolaysıyla içeriden ve dışarıdan seslendirilen tepkilere karşı o kadar açık ve etkileyici cevaplar veriyor ki bunları dinlerken "Ben de olsam böyle derdim" demiyor musunuz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın unutulmaz tepkilerinden bazıları şöyle:
"NATO ÜYESİ DEĞİL MİYİZ?"
"Şimdi buradan tüm NATO ülkesi olanlara sesleniyorum. Başta Amerika... Biz Türkiye'yiz. Biz bir NATO üyesi ülkeyiz. 5'inci maddeyi gayet iyi biliyorlar. Terör örgütleri NATO üyesi olan Türkiye'ye saldırırken siz sessiz kalamazsınız. NATO ülkeleri içinde NATO'ya karşı olan yükümlülüklerini yerine getiren ülke Türkiye'dir. Siz Türkiye'yi bir kaç tane zibidi terör örgütüne tercih etmeyeceksiniz öyle mi? Buna eyvallah edemeyiz. Bunun da gereğini yapmaya mecburuz."
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Rabbim razı olsun inşallah...Rabbim yar ve yardımcın olsun inşallah....Rabbim seni başımızdan eksik etmesin.....cevapla 11.10.2019 11:56
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