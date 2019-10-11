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Mehmet Barlas yazdı: Erdoğan, Türkiye’ye dil uzatanların hadlerini çok iyi bildiriyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
ERDOĞAN TEK TEK HADLERİNİ BİLDİRDİ!

'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na karşı olan , , AB ve ülkelerine sert tepki veren Başkan 'ın açıklamalarını değerlendiren Sabah gazetesi yazarı , "O kadar açık ve etkileyici cevaplar veriyor ki bunları dinlerken "Ben de olsam böyle derdim" demiyor musunuz?” diye yazdı.

İşte Sabah Gazetesi yazarı 'ın yazısından öne çıkan başlıklar:

"BEN DE OLSAM BÖYLE DERDİM"

konuşunca içiniz rahatlamıyor mu? Fırat'ın doğusuna yerleştirilmiş teröristlere karşı başlatılan harekât dolaysıyla içeriden ve dışarıdan seslendirilen tepkilere karşı o kadar açık ve etkileyici cevaplar veriyor ki bunları dinlerken "Ben de olsam böyle derdim" demiyor musunuz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın unutulmaz tepkilerinden bazıları şöyle:

"NATO ÜYESİ DEĞİL MİYİZ?"

"Şimdi buradan tüm ülkesi olanlara sesleniyorum. Başta Amerika... Biz 'yiz. Biz bir NATO üyesi ülkeyiz. 5'inci maddeyi gayet iyi biliyorlar. Terör örgütleri NATO üyesi olan Türkiye'ye saldırırken siz sessiz kalamazsınız. NATO ülkeleri içinde NATO'ya karşı olan yükümlülüklerini yerine getiren ülke Türkiye'dir. Siz Türkiye'yi bir kaç tane zibidi terör örgütüne tercih etmeyeceksiniz öyle mi? Buna eyvallah edemeyiz. Bunun da gereğini yapmaya mecburuz."

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Erdal Erdal

Rabbim razı olsun inşallah...Rabbim yar ve yardımcın olsun inşallah....Rabbim seni başımızdan eksik etmesin.....

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 11.10.2019 11:56
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