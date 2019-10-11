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Ertuğrul Kürkçü ABD'den yardım dilendi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
ERTUĞRUL KÜRKÇÜ ABD'DEN YARDIM DİLENDİ!

ile Fırat'ın doğusundaki terör örgütü 'ye darbe üstüne darbe vuruldu. Gece saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonrası toplam 277 terörist etkisiz hale getirirken, 'liler dünya televizyonlarında 'yi karalamaya başladı.

, dünyanın birçok ülkesinden gelen tepkilere rağmen Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle başlattı.

Barış Pınarı Harekatı'nda 3. güne girilirken 'li teröristlerin tek tek etkisiz hale getirilmesi, örgütün siyasi kanadı 'yi de endişelendirdi.

Teröristler öldürülüyor HDP'li Ertuğrul Kürkçü ABD'den yardım istiyor |Video TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLÜYOR HDP'Lİ ERTUĞRUL KÜRKÇÜ ABD'DEN YARDIM İSTİYOR |VİDEO

TÜRKİYE'Yİ AMERİKA'YA ŞİKAYET ETTİ

Barış Pınarı Harekatı'nı karalamak için ekranlara çıkmaya başlayan HDP'lilerden biri, oldu.

Kürkçü, 'dan Amerika'da yayın yapan bir televizyon kanalına bağlanarak Türkiye'nin 'yi işgal ettiğini söyledi.

Yalan üzerine yalan söyleyen HDP'li Kürkçü, Türkiye'nin sivillere yönelik saldırılar düzenlediğini dile getirdi.

MECLİS'TE DE BEBEK KATİLLERİNİ SAVUNDULAR

Terör örgütü YPG tarafından düzenlenen kalleş saldırılar sonucunda Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 9 aylık bir bebek hayata gözlerini yumdu.

Bebek katillerini savunan ise yine terör örgütü 'nın siyasi kanadı HDP oldu.

HDP'Lİ VEKİLİN YALANLARI

Meclis'te konuşan HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Türkiye'ye bir saldırı yok. Türkiye'nin bir tek camı, YPG tarafından kırılmadı. Ortada meşru bir savunma yok kendimizi kandırmayalım." ifadelerini kullandı.

HDP'li vekilin Meclis'te söylediği bu yalanlar tepkilere neden oldu.

SİVİL DEDİKLERİ TERÖRİSTLER

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ile bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ederken, YPG/PKK'lı teröristler korkudan sivil kıyafetlerini giydi.

Yaptıkları algı ise operasyon esnasında ölen teröristleri, Avrupa'ya "Türkiye sivilleri öldürüyor" gibi göstermek.

Barış Pınarı Harekatı hakkında çıkan yalan haberler açıklığa kavuşturuldu BARIŞ PINARI HAREKATI HAKKINDA ÇIKAN YALAN HABERLER AÇIKLIĞA KAVUŞTURULDU

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omer bilgin omer bilgin

Yahudinin kopekleri bir bir dokuluyor...

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evet0
hayır0
cevapla 11.10.2019 11:05
abdul vahap ceylan.. abdul vahap ceylan..

Trene bakacak okuzler araniyor...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.10.2019 11:04
VATANDAŞ VATANDAŞ

BUNLARIN DİNİ İMANI YOK.ŞEYTANDAN BİLE YARDIM İSTER BUNLAR.BU BUNUN GİBİLERİ TASFİYE EDİN ARTIK.YETER!!!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 11.10.2019 10:53
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

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