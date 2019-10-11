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Şehit eşinden duygulandıran sözler: "Onurluyum, ağlamayacağım"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
ŞEHİT EŞİNDEN DUYGULANDIRAN SÖZLER

operasyonunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu ve için tören düzenlendi. Şehidin eşi ile kızı , cenazeyi taşıyan uçakla geldi. Uçaktan inen yakınları tarafından karşılanan Gülseren Bebek, metanetini koruyarak, "Ağabey ben onurluyum. Benim düğünüm var hoş geldiniz. Onurluyum, ağlamayacağım." dedi.

'nda şehit olan İstihkam 'in (44) cenazesi, 'deki törenin ardından askeri uçakla Havalimanı'na getirildi. , burada babası Kemal Bebek, annesi , kardeşleri, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, İmran Kılıç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı.

Şehit eşinden duygulandıran sözler: Onurluyum, ağlamayacağım ŞEHİT EŞİNDEN DUYGULANDIRAN SÖZLER: "ONURLUYUM, AĞLAMAYACAĞIM"

"ONURLUYUM, AĞLAMAYACAĞIM"
Şehidin eşi ile kızı , cenazeyi taşıyan uçakla geldi. Uçaktan inen yakınları tarafından karşılanan Gülseren Bebek, metanetini koruyarak, "Ağabey ben onurluyum. Benim düğünüm var hoş geldiniz. Onurluyum, ağlamayacağım. Allah'ıma şükürler olsun" dedi.
Askerler tarafından uçaktan indirilen Hacı Bebek'in Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına konuldu. Bu sırada gözü yaşlı anne Rabia Bebek tabutu öperek, "Kurban olsun annen sana kuzum" dedi.

Daha sonra şehidin cenazesi Göksun ilçesine götürüldü. Şehit Hacı Bebek, yarın öğlen namazının ardından toprağa verilecek.

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