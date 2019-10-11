Macaristan'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı
Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, ''Türkiye kendi topraklarında ikamet eden 4 milyon mülteciyi kendi ülkesine geri ulaştırmak istiyorsa o zaman bu girişimi desteklenmeli.'' dedi.
Gulyas, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliğinin (AB), Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatıyla ilgili 9 Ekim'de yayımlamak istediği ortak deklarasyonu Macaristan'ın uzun süre bloke etmesini değerlendirdi.
Ülkesinin, Polonya, Çekya, Slovakya ve Macaristan'ın oluşturduğu Vişegrad Grubu Ülkeleri (V4) ve AB'nin birliğini bozmak istemediğini, bu yüzden AB'nin ortak deklarasyonunu kabul ettiğini belirten Gulyas, ''Macaristan, anayasaya dayanarak savaşı -ülkeler arasındaki sorunların çözüm şeklini- reddediyor ama Macar diplomasinin kararlı duruşu ise, eğer Türkiye kendi topraklarında ikamet eden 4 milyon mülteciyi kendi ülkesine geri ulaştırmak istiyorsa o zaman bu girişimi desteklenmeli.'' dedi.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da dün yaptığı açıklamada, AB'nin, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yayımlamak istediği ortak deklarasyonu Macaristan'ın uzun süre bloke ettiğini belirtmiş, "Türkiye'de yaklaşık 4 milyon düzensiz göçmen ve mülteci var. Türkler, onların geri dönmesi için çalışıyor." şeklinde konuşmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Suriye Milli Ordusu'ndan sivillere güvence
- Türkiye düşmanı senatörü işlettiler
- İran'dan tanker patlamasına ilişkin açıklama
- Macron'un YPG seviciliği! Küstah çağrıyla yine haddini aştı
- Almanya'da Türkiye'nin diplomatik aracı kundaklandı
- Sudan'da OHAL 3 ay uzatıldı
- Beyaz Saray'dan flaş El-Kaide açıklaması!
- İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Barış Pınarı Harekatı için skandal açıklama
- Pakistan Başbakanı'ndan dünya medyasına sert tepki
- Rusya'dan Barış Pınarı Harekatı için yeni açıklama
- SON DAKİKA: Türkiye Ermeni Patrikliği'nden Barış Pınarı Harekatı açıklaması
- SON DAKİKA: Cari işlemler dengesi açıklandı
- "TSK 24 ay sonra Altay'ı harp sahasında kullanacak"
- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'ye geldi! Başkan Erdoğan ile görüşecek
- SON DAKİKA: PKK'nın finansal kaynağına darbe! İşte operasyondan fotoğraflar...
- Porsche ve Boeing "şehir uçağı" için harekete geçti
- Van Valiliği: 8 PKK'lı terörist öldürüldü
- Pakistan Başbakanı İmran Han'dan dünya medyasına sert tepki
- Son dakika: İran'dan tanker patlamasına ilişkin açıklama
- Annelere aylık 2400 TL destek müjdesi! İŞKUR işte anne projesi başvuru şartları nelerdir?
- İstanbul deprem son dakika şiddeti kaç? 10 Ekim İstanbul'da bir deprem daha! Kandilli AFAD deprem listesi!
- Türkiye Arnavutluk milli maç ne zaman? Türkiye maçı ne zaman saat kaçta?