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Ünlü isimlerden Barış Pınarı Harekatı için destek paylaşımları

Birçok ünlü isim Türkiye'nin terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimleri sosyal medya hesaplarından Mehmetçik için destek mesajı paylaştı. İşte o ünlülerin mesajları.

Giriş Tarihi: 10.10.2019 09:39 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 12:30
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Ünlü isimlerden Barış Pınarı Harekatı için destek paylaşımları

PINAR ALTUĞ ATACAN:

"Kalbimiz ve dualarımız Mehmetciğimizle, Allah yardımcınız olsun"

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Ünlü isimlerden Barış Pınarı Harekatı için destek paylaşımları

TUĞBA COŞKUN:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Barış Pınarı Harekatı başlamıştır. Alpaslan'ın torunları, Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri. Ayağınıza taş değmesin.."

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Ünlü isimlerden Barış Pınarı Harekatı için destek paylaşımları

MUSTAFA SANDAL:

"Son sözü her daim şanlı Türk ordusu söyler"

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Ünlü isimlerden Barış Pınarı Harekatı için destek paylaşımları

HANDE YENER:

"Allah,Kahraman Türk Askerimizi Korusun. Vatanımız size emanet..."

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  • 28
Ünlü isimlerden Barış Pınarı Harekatı için destek paylaşımları

İBRAHİM TATLISES

"Dileğim tüm bölgeye barış ve huzurun gelmesidir. Barış Pınarı Harekatı'nda, Allah Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin yar ve yardımcısı olsun, Allah Mehmetçiğimizi korusun..."