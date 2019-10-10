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Ünlü isimlerden Barış Pınarı Harekatı için destek paylaşımları
Birçok ünlü isim Türkiye'nin terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimleri sosyal medya hesaplarından Mehmetçik için destek mesajı paylaştı. İşte o ünlülerin mesajları.
Giriş Tarihi: 10.10.2019 09:39 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 12:30
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