Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda yeni gelişme
Son dakika haberi... Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehrinin doğusundaki Tel Abyad ilçesinin Halave köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Halave köyü, harekat kapsamında teröristlerden kurtarıldı.
Gün içinde Rasulayn ilçesinin batısındaki Asfar Neccar ve Tel Halef köyleri de YPG/PKK'lı teröristlerden arındırılmıştı.
Tel Abyad'daki El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Hamidiye, Berzan, Cüdeyde ve Gısas ile Rasulayn'daki Kişto ve Aşağı Kişto köyleri de dün, YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenmişti.
Böylece harekatın üçüncü gününde, YPG/PKK işgalinden kurtarılan köy sayısı 14 oldu.
SMO, köylerde güvenlik tedbirleri alıyor ve arama tarama faaliyeti yürütüyor.
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