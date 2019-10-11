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Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda yeni gelişme

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.10.2019 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA YENİ GELİŞME

Son dakika haberi... kapsamında, Fırat Nehrinin doğusundaki ilçesinin Halave köyü /'lı teröristlerden kurtarıldı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye'nin kuzeyinde / ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından desteklenen devam ediyor.

Suriye-Türkiye sınırındaki ilçesinin güneydoğusundaki Halave köyü, harekat kapsamında teröristlerden kurtarıldı.

Gün içinde Rasulayn ilçesinin batısındaki Asfar Neccar ve Tel Halef köyleri de YPG/PKK'lı teröristlerden arındırılmıştı.

Tel Abyad'daki El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Dedat, Bir Aşık, Hamidiye, Berzan, Cüdeyde ve Gısas ile Rasulayn'daki Kişto ve Aşağı Kişto köyleri de dün, YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenmişti.

Böylece harekatın üçüncü gününde, YPG/PKK işgalinden kurtarılan köy sayısı 14 oldu.

SMO, köylerde güvenlik tedbirleri alıyor ve arama tarama faaliyeti yürütüyor.



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Ergun Ergun

Bence biraz daha ağır silah kulansak

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cevapla 11.10.2019 20:17
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