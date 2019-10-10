Milli Savunma Bakanlığı'ndan kritik Barış Pınarı Harekatı duyurusu

Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini, belirlenen hedeflerin ele geçirildiğini açıkladı.



Bakanlık, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan harekata ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.





Açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor" denildi.







YPG VE DEAŞ HEDEF ALINIYOR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada ise 'YPG/PKK ve DEAŞ'lı teröristler hedef alındığı belirtildi. Twitter'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Barış Pınarı Harekâtı'nın planlama ve icrasında sadece PKK/PYD-YPG ve DEAŞ'lı teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınıyor. "



