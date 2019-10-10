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Milli Savunma Bakanlığı'ndan kritik Barış Pınarı Harekatı duyurusu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
MSB'DEN KRİTİK BARIŞ PINARI HAREKATI DUYURUSU

, "Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor." açıklamasında bulundu.

, Barış Pınarı Harekatı'nın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini, belirlenen hedeflerin ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlık, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan harekata ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

Savunma Bakanlığı'ndan 'Barış Pınarı' duyurusu: Belirlenen hedefler ele geçirildi |Video SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN 'BARIŞ PINARI' DUYURUSU: BELİRLENEN HEDEFLER ELE GEÇİRİLDİ |VİDEO



Açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor" denildi.



YPG VE DEAŞ HEDEF ALINIYOR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada ise 'YPG/PKK ve DEAŞ'lı teröristler hedef alındığı belirtildi. Twitter'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Barış Pınarı Harekâtı'nın planlama ve icrasında sadece PKK/PYD-YPG ve DEAŞ'lı teröristler ile bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınıyor. "

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