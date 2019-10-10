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Barış Pınarı Harekatı'nda "ÇNRA etkisi"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA ÇNRA ETKİSİ

kapsamında, terör örgütüne ait hedefler büyük hassasiyetle belirlenerek Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından uçaklar ve ateş destek vasıtalarıyla hedef alındı. Teröristlere ait sığınak ve mevzilerin de bulunduğu 180'den fazla hedef, jetler, top ve ÇNRA atışlarıyla tam isabetle vuruldu. Çeşitli üs komutanlıklarından havalanan jetlerin görev aldığı harekata havadan erken ihbar ve kontrol uçakları eşlik etti, tanker uçakları havada hazır bekledi, harekatta İHA ve SİHA'lar da görev aldı.

kapsamında, terör örgütüne ait hedefler Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından uçaklar ve ateş destek vasıtalarıyla vuruldu. Teröristlere ait sığınak ve mevzilerin de bulunduğu 180'den fazla hedef ateş altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanı , beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral , Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Barış Pınarı Harekatı öncesinde Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'ne geldi.

Son hazırlıkları denetleyen, bölgedeki birlik komutanlarıyla görüşerek talimatlarını veren Akar, daha sonra Cumhurbaşkanı ile görüştü.

Erdoğan'ın direktifinin ardından Barış Pınarı Harekatı, savaş uçaklarının hedeflerini vurmasıyla saat 16.00'da başladı. Hem harekatın planlanmasında hem de icrasında sivillerin, tarihi, kültürel ve dini yapıların zarar görmemesi için hassasiyet gösterildi.

Barış Pınarı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli silahlar BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA KULLANILAN YERLİ VE MİLLİ SİLAHLAR

Hava harekatı kapsamında yurdun çeşitli yerlerindeki üs komutanlıklarından havalanan jetler belirlenen hedefleri vurmaya başladı. Havadan erken ihbar ve kontrol uçaklarının (HİK) eşlik ettiği hava harekatı sırasında tanker uçakları havada hazır bekledi. İHA ve SİHA'ların da görev aldığı ilk hava harekatı boyunca belirlenen 40'tan fazla hedef savaş uçaklarınca imha edildi.

Hava harekatının ardından kara ateş destek vasıtalarıyla teröristlere ait hedefler vurulmaya başlandı. Top ve ÇNRA (çok namlulu roketatar sistemi) atışlarıyla Resulayn ve Tel Abyad'daki sığınak, barınak, mevziler ateş altına alındı.

"BARIŞ PINARI HAREKATI KOORDİNASYON TOPLANTISI" YAPILDI

Söz konusu harekatlar sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında da "Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışların ardından savaş uçakları bir kez daha havalandı. Belirlenen hedefler 20'den fazla muharip uçakla ateş altına alındı. Hava harekatının ardından bir kez daha topçular görev aldı. Hedefler top ve ÇNRA atışlarıyla vuruldu. Harekat kapsamında 180'den fazla hedef başarıyla imha edildi.

Ankara'daki Hacı Bayram Camii'nde Barış Pınarı Harekatı'na destek için Fetih Suresi okunacak ANKARA'DAKİ HACI BAYRAM CAMİİ'NDE BARIŞ PINARI HAREKATI'NA DESTEK İÇİN FETİH SURESİ OKUNACAK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY'DAN BARIŞ PINARI HAREKATI'NA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Sigmar Gabriel'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması SİGMAR GABRİEL'DEN BARIŞ PINARI HAREKATI AÇIKLAMASI

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