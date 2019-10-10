BİZE ULAŞIN
10.10.2019
Savunma Bakanlığı'ndan 'Barış Pınarı' duyurusu: Belirlenen hedefler ele geçirildi |Video
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca havadan ve karadan başarıyla sürdürüldü. Belirlenen hedefler ele geçirildi. Harekât planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor." açıklamasında bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.