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Barış Pınarı Harekatı'nda ikinci gün! Dumanlar yükseliyor, çatışma sesleri...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
RASULAYN'DAN DUMANLAR YÜKSELİYOR, ÇATIŞMA SESLERİ...

tüm hızıyla sürerken obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn'dan dumanlar yükseliyor. Kentteki çatışma sesleri ise 'nın Ceylanpınar ilçesinden duyuluyor.

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan kapsamında obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn'dan dumanlar yükseliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (), Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde / ve terör örgütlerine karşı yürütülen harekat kapsamında Rasulayn ve çevresinde bulunan terör mevzileri, gece geç saatlere kadar ateş altına alındı.

Günün ilk ışıklarıyla da Rasulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi.

Bu arada, kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar'dan duyuluyor.

Öte yandan, 'nın Suriye sınır hattında yer alan beton bariyerlerin bazı noktalardan kaldırıldığı görüldü.

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/PKK'NIN SALDIRISINDA ÇOCUKLAR YARALANDI

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerden ateşlenen uçaksavar mermileri, Ceylanpınar ilçesindeki evlerinde oynayan iki kardeşin yaralanmasına neden oldu.

YPG/PKK işgalindeki Rasulayn'dan ateşlenen uçaksavar mermileri, Ceylanpınar'daki 3 eve isabet etti.

Saldırıda evlerden birinde oynayan 13 ve 15 yaşlarındaki iki kardeş yaralandı.

Yaralı çocuklar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bölgede tedbir alan güvenlik güçleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Bu arada, saldırının ardından terör unsurlarının bulunduğu bölgelere obüs atışı sesleri duyuldu.

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engin engin

orada harekat yürütülürken tel rıfat a da girmemiz gerekiyor.

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cevapla 10.10.2019 11:37
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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