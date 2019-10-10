Barış Pınarı Harekatı'nda ikinci gün! Dumanlar yükseliyor, çatışma sesleri...
Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla sürerken obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn'dan dumanlar yükseliyor. Kentteki çatışma sesleri ise Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden duyuluyor.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn'dan dumanlar yükseliyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı yürütülen harekat kapsamında Rasulayn ve çevresinde bulunan terör mevzileri, gece geç saatlere kadar ateş altına alındı.
Günün ilk ışıklarıyla da Rasulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi.
Bu arada, kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar'dan duyuluyor.
Öte yandan, Şanlıurfa'nın Suriye sınır hattında yer alan beton bariyerlerin bazı noktalardan kaldırıldığı görüldü.
TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/PKK'NIN SALDIRISINDA ÇOCUKLAR YARALANDI
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerden ateşlenen uçaksavar mermileri, Ceylanpınar ilçesindeki evlerinde oynayan iki kardeşin yaralanmasına neden oldu.
YPG/PKK işgalindeki Rasulayn'dan ateşlenen uçaksavar mermileri, Ceylanpınar'daki 3 eve isabet etti.
Saldırıda evlerden birinde oynayan 13 ve 15 yaşlarındaki iki kardeş yaralandı.
Yaralı çocuklar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Bölgede tedbir alan güvenlik güçleri, olay yerinde inceleme yaptı.
Bu arada, saldırının ardından terör unsurlarının bulunduğu bölgelere obüs atışı sesleri duyuldu.
kalan karakter 1000
orada harekat yürütülürken tel rıfat a da girmemiz gerekiyor.cevapla 10.10.2019 11:37
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