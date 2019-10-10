Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Barış Pınarı Harekatı diplomasisi! Heiko Maas ile görüştü
Giriş Tarihi: 10.10.2019
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefon görüşmesi yaptı. Çavuşoğlu, Türkiye'nin güney sınırındaki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi verdi.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Alman mevkidaşı Maas, telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Bakan Çavuşoğlu, daha önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüşerek Türkiye'nin güney sınırındaki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi vermişti.
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