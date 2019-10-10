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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Barış Pınarı Harekatı diplomasisi! Heiko Maas ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2019
BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN ÖNEMLİ TEMAS

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yaptı. Çavuşoğlu, Türkiye'nin güney sınırındaki terör hedeflerine yönelik başlattığı 'na ilişkin bilgi verdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Alman mevkidaşı Maas, telefonda görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Bakan Çavuşoğlu, daha önce ABD Mike Pompeo, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüşerek Türkiye'nin güney sınırındaki terör hedeflerine yönelik başlattığı 'na ilişkin bilgi vermişti.

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