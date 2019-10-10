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Son dakika: HDP'li Pervin Buldan ve Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
HDP'Lİ PERVİN VE TEMELLİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamaları nedeniyle 'li Pervin Buldan ve Sezai Temelli hakkında soruşturma başlattı. Temelli ve Buldan, Türkiye'nin Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik başlattığı "Barış Pınarı Harekatı"na ilişkin yazılı açıklama yayımlamış teröristlere karşı yürütülen operasyonla ilgili "Meşru olmayan savaş" yakıştırmasını yapmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili açıklamaları nedeniyle Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan'ın da arasında bulunduğu bazı HDP'li milletvekilleri hakkında resen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "09.10.2019 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin sınır güvenliği ve bölge halkının huzuru için Suriye'de bulunan terör unsurlarına yönelik olarak başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili olarak HDP Eş Genel Başkanları ve 27. Dönem Milletvekilleri Sezai Temelli ve Pervin Buldan tarafından 09.10.2019 tarihinde yapılan yazılı açıklama ile ilgili olarak adı geçen milletvekilleri hakkında terör örgütü propagandası yapma ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama suçlarından, 09.10.2019 tarihinde HDP Genel Merkezi'nde aynı konu ile ilgili olarak HDP 27. Dönem Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit tarafından ortak metin çerçevesinde yapılan basın açıklaması ile ilgili olarak, terör örgütü propagandası yapma, suçu ve suçluyu övme, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama suçlarından 27. Dönem Milletvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Leyla Güven, Berdan Öztürk, Sezai Temelli ve Pervin Buldan haklarında resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

HDP'Lİ PERVİN VE TERÖRE DESTEK VERMİŞLERDİ

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan, Türkiye'nin Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik başlattığı "Barış Pınarı Harekatı"na ilişkin yazılı açıklama yayımlamış teröristlere karşı yürütülen operasyonla ilgili "Meşru olmayan savaş" yakıştırmasını yapmıştı.

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Fatih Fatih

Tüplere bak hizaya gel.

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cevapla 10.10.2019 13:26
Miroğlu Miroğlu

Siyasi terör örgütü HDP nin silahli terörist kanadi kök den silinmesi nasil mecburi ise siyasi Teröristlerinde ayni sekilde kök den silinmesi gerekir.

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evet0
hayır0
cevapla 10.10.2019 13:01
&#246;nder kınacı önder kınacı

ıyı oldu gecte olsa adelet yerini bulacak inşaallah yargılanıp cezalarını çeksinler

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evet0
hayır0
cevapla 10.10.2019 12:34
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