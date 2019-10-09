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Savaş uçakları için her an harekete geçme alarmı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
SAVAŞ UÇAKLARI İÇİN HER AN HAREKETE GEÇME ALARMI

’nin kuzeyindeki terör örgütlerini bertaraf etmek için hazırlığını yaptığı ve ‘Barış Pınarı Operasyonu’ adını verdiği Fırat’ın Doğusu operasyonu için 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığına savaş uçağı takviyesi yapılmaya başlandı. Savaş uçakları Diyarbakır’daki filolara katılırken, üs komutanlığında izinlerin kaldırıldığı ve her an harekete geçme alarmı verildiği belirtildi.

Başkan 'ın ülkemizi tehdit eden kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik operasyon sinyali vermesinin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığının Ortadoğu'ya en yakın hava üssü olan 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığında hareketli anlar yaşanmaya başladı. Hava üssünde turuncu alarm verilirken, ikinci bir emre kadar izinlerin kaldırıldığı bildirildi. Pilotların her an harekete geçecek şekilde hazır olduğu hava üssüne ve Merzifon'dan 10 adet takviye savaş uçağı gönderildi.



Güvenlik kaynakları 'nin değişik bölgelerinde bulunan hava üslerinden Diyarbakır'a savaş uçağı takviyesinin devam edeceğini dile getirdi.

Diyarbakır 8'inci Ana jet Üs Komutanlığında izinlerin kaldırılmasıyla birlikte personelin her an operasyona hazır şekilde beklediği belirtildi.

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