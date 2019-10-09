Savaş uçakları için her an harekete geçme alarmı
Türkiye’nin Suriye kuzeyindeki terör örgütlerini bertaraf etmek için hazırlığını yaptığı ve ‘Barış Pınarı Operasyonu’ adını verdiği Fırat’ın Doğusu operasyonu için Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığına savaş uçağı takviyesi yapılmaya başlandı. Savaş uçakları Diyarbakır’daki filolara katılırken, üs komutanlığında izinlerin kaldırıldığı ve her an harekete geçme alarmı verildiği belirtildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemizi tehdit eden Suriye kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik operasyon sinyali vermesinin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığının Ortadoğu'ya en yakın hava üssü olan Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığında hareketli anlar yaşanmaya başladı. Hava üssünde turuncu alarm verilirken, ikinci bir emre kadar izinlerin kaldırıldığı bildirildi. Pilotların her an harekete geçecek şekilde hazır olduğu hava üssüne Balıkesir ve Amasya Merzifon'dan 10 adet takviye savaş uçağı gönderildi.
Güvenlik kaynakları Türkiye'nin değişik bölgelerinde bulunan hava üslerinden Diyarbakır'a savaş uçağı takviyesinin devam edeceğini dile getirdi.
Diyarbakır 8'inci Ana jet Üs Komutanlığında izinlerin kaldırılmasıyla birlikte personelin her an operasyona hazır şekilde beklediği belirtildi.
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