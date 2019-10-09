Emine Bulut'un katil zanlısı hakim karşısında! Mahkeme talebini reddetti
Kamuoyunda infial yaratan Emine Bulut cinayetiyle ilgili davada katil zanlısı Fedai Varan hakim karşısında. Zanlı ilk ifadesinde cinayet anına ilişkin görüntülerin avukatına verilmesini istedi. Mahkeme ise bu talebi reddetti.
Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının yanında eski eşi Emine Bulut'u bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'ın(43) duruşması Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İLE YARGILANIYOR
18 Ağustos'ta 10 yaşındaki kızının yanında eski eşi Emine Bulut'u (38) bir restoranda tartışma sırasında bıçaklayarak öldüren Fedai Varan, "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanıyor.
TALEBİ REDDEDİLDİ
Duruşmada zanlı ilk beyanında "Ceza alacağımı biliyorum ama görüntüler avukatıma verilsin" talebinde bulundu. Mahkeme bu talebi reddetti. Sanık avukatı da susma hakkını kullanacaklarını söyledi.
HAKİM KARŞISINDA
Sabah saatlerinde Kırıkkale Adliyesi'ne getirilen Fedai Varan, hakim karşısına çıktı. Duruşmayı çok sayıda ulusal ve uluslararası basın mensubu takip ediyor.
Kırıkkale Adliyesi çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken avlusuna basın mensupları ve eylem için bekleyen bir grup vatandaş adliye bahçesine alınmadı.
10 YAŞINDAKİ KIZI GÖRÜNTÜLÜ KATILACAK
Olay anına tanık olan Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızı duruşmaya başka bir salondan görüntülü bağlantı sistemiyle katılacak.
"SANIĞA EN AĞIR CEZA ÇÖZÜM DEĞİL"
Eski eşi Emine Bulut'u bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'ın avukatı, "Sanığa en ağır ceza çözüm olmayacaktır. Emine Bulut ölmeden yarım saat önce karakola sığındı ama kolluk kuvvetleri onu koruyamadı" iddiasında bulundu.
Katil zanlısı Fedai Varan'ın hazır bulunduğu duruşmada söz alan avukatı Ersan Ersoy, "Bütün kadınların acısını paylaşıyorum. Biz katılma taleplerinin her şeyden önce karara bağlanmasını istiyoruz. Sanığın sorgusu yapılacak, başta karar verilirse soru sorma hakları var. Duruşma sonuna bırakırsanız soramayacaklar. Katılma talebinde bulunan örgütler bu davaya kadın cinayeti davası demekte, iddia makamı kasten adam öldürme demekte. Bu yargılamanın başında ilk çözmemiz gereken bir durum. Bize göre yargılama yapılan suç kadın cinayeti dosyasıdır. Boşanmış olsalar da aile içi şiddet dosyasıdır. Başka bir ifade ile erkek şiddeti dosyasıdır. Huzurdaki sanık eski eşini, çocuğunun gözünün önünde öldürmüş biri. Sanığa en ağır ceza çözüm olmayacaktır. Emine Bulut ölmeden yarım saat önce karakola sığındı ama kolluk kuvvetleri onu koruyamadı" ifadelerini kullandı.
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