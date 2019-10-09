İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yurt içindeki terörist sayısı 500’e düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yurt içindeki terörist sayısı 500’e düştü.” dedi. Soylu, Bugün Türkiye'ye dönük olarak o bölgedeki barış operasyonuyla ilgili demografik yapıyı bozacağı iddiasında bulunanlar, esasında kendi sosyal hırsızlıklarını örtmeye çalışmaktadır. Bu kadar açık ve net. Batı bu konuda samimiyetsizdir." şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bugün Türkiye'ye dönük olarak o bölgedeki barış operasyonuyla ilgili demografik yapıyı bozacağı iddiasında bulunanlar, esasında kendi sosyal hırsızlıklarını örtmeye çalışmaktadır. Bu kadar açık ve net. Batı bu konuda samimiyetsizdir." dedi.



"YURT İÇİNDEKİ TERÖRİST SAYISI 500'E DÜŞTÜ"



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yurt içindeki terörist sayısı 500'e düştü." bilgisini paylaştı.



"YPG/PKK MESELESİ, BU İŞİN SON DARBESİ OLACAKTIR"



Soylu ayrıca, "Türkiye'nin karşısında kimse şımaramaz. 40 yıldır Türkiye'nin sınırları içinde terör eylemleri yapacaksın, hem insan hem de birçok maliyet oluşturacaksın, insanları göçe zorlayıp ceremesini Türkiye'ye çektireceksin, sonra biz bunun hesabını sormayacağız öyle mi? Bunun hesabını sorarız. Türkiye 15 Temmuz'dan beri tüm güvenlik problemlerini bütüncül bir yaklaşımla çözmektedir, önümüzdeki süreçte de YPG/PKK meselesi, bu işin son darbesi olacaktır." açıklamasında bulundu.