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Son dakika: Pentagon'dan Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon kararı sonrası yeni açıklama

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.10.2019 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019
PENTAGON'DAN TÜRKİYE'NİN FIRAT'IN DOĞUSUNA OPERASYON KARARI SONRASI YENİ AÇIKLAMA

Pentagon Sözcüsü Yarbay Carla Gleason, ", Birleşik Hava Operasyonu Merkezi tarafından 'nden çıkarıldı, Türkiye'ye keşif ve gözlem verilerinin sağlanması durduruldu" denildi.

(Pentagon), 'nin Birleşik Hava Operasyonları Merkezi tarafından 'de 'nden çıkarıldığını, Türkiye'ye keşif ve gözlem bilgilerinin verilmesinin durdurulduğunu açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Yarbay Carla Gleason, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye, Birleşik Hava Operasyonu Merkezi tarafından Hava Görev Emri'nden çıkarıldı, Türkiye'ye keşif ve gözlem verilerinin sağlanması durduruldu." ifadelerini kullandı.

"Bunun hava sahasını Türkiye'ye kapatmak anlamına gelip gelmediği"ne ilişkin soruya Gleason, "Teknik olarak bu anlama gelmese de bir hava unsuru Hava Görev Emri'nden çıkarıldığında söz konusu bölgede koordinasyonsuz uçması neredeyse imkansız hale geliyor." yanıtını verdi.

"ABD ASKERLERİ TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDE DURMAYACAK"

Diğer taraftan, ABD Başkanı 'ın Türkiye'nin muhtemel operasyonu öncesinde Amerikan kuvvetlerinin bölgeden çekileceğine ilişkin kararını AA muhabirine değerlendiren bir savunma yetkilisi ise ABD askerlerinin, askeri olarak Türkiye'nin önünde durmayacağını ifade etti.

Yetkili, Türkiye'nin adımının başka sonuçları beraberinde getirebileceğini iddia etti.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, Pentagon'un Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik muhtemel operasyonuna destek vermeyeceğini ve parçası olmayacağını ifade ettiğini açıklamıştı.

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